La Casa del Boxeo festeja su 15 aniversario

El boxeo en México sin duda, tiene un antes y un después con el nacimiento de Box Azteca, que vino a revolucionar la forma de ver el pugilismo en televisión abierta a nivel nacional, pues acercó al deporte que posiblemente es más popular y que sin duda ha otorgado más alegrías y victorias.

Box Azteca surgió, luego de que las peleas de boxeo importantes en la década de los 2000, estuvieran acaparadas en el “pago por ver” y que el pugilismo no existiera para la televisión abierta, que tenía a los aficionados ansiosos por poder ver peleas intensas, batallas memorables y muchas historias que se convirtieran en leyenda, como en su momento fueron los duelos de Julio César Chávez.

Sabiendo de la amplia afición, surgió Box Azteca, arriesgando todo por darle continuidad a un proyecto que logró cumplir en un inicio, meses, luego un año, luego peleas de campeonato mundial; más tarde la aparición de nombres importantes del boxeo internacional. Se llegó al lustro, se logró arribar a una década de emociones y en un abrir y cerrar de ojos, se están cumpliendo 15 años.

Se dice fácil, pero ha sido todo un desafío, pues se ha necesitado de un gran equipo de trabajo, los que dan la cara y su voz y le imprimen toda la pasión al deporte, pero además todo un grupo de trabajo que hace semana a semana las transmisiones posibles.

Deleitar a la audiencia y satisfacer las necesitas sin caer en eventos rutinarios, es lo que Box Azteca ha buscado, por lo que se ha reinventado, ha mutado y ha llegado a niveles insospechados.

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El 20 de noviembre, Box Azteca celebrará en una fiesta 15 años

Será este sábado 20 de noviembre, en un evento estelar, en el cual Box Azteca celebrará 15 años de escribir grandes historias del deporte de los puños. Tendremos la asistencia de boxeadores de clase mundial, campeones de ayer y hoy, además de la pelea estelar de Omar “Pollo” Aguilar quien se verá las caras ante el aguerrido Issouf Kinda.

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Cinco grandes eventos que ha transmitido Box Azteca

- Vimos coronarse a Miguel Alacrán Berchelt a derrotar al Invicto Francisco "Bandido" Vargas por ko en el round 11.

- Nuestro reality show "Campeón Azteca" vio vacer figuras como Juan Francisco "Gallo" Estrada. Quien ocupa uno de los diez peldaños de la lista de Mejores Boxeadores libra por libra del mundo.

- Jackie Nava se impuso de manera contundente a Mariana "Barby" Juárez en un combate que la afición soñó durante más de una década.

- Fuimos testigos de cómo Juan Francisco "Gallo" Estrada se convirtió en "El gallo vengador" al cobrar sus tres revanchas; ante juan Carlos "Zurdito" Sánchez, Sor Rungvisai y Román González.

- Presenciamos la defensa imposible de Óscar Valdez cuando retuvo el título pluma de la OMB ante Scott Quigg, boxeando más de media pelea con la mandíbula fracturada.