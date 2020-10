El motivo por el cual los campeones de peso completo deben tener en cuenta a Andy Ruiz

La imagen del histórico Andy Ruiz cambió de un extremo al otro entre los fanáticos del boxeo en un lapso de pocos meses. Andy fue el “Rocky mexicano”, el primer peleador azteca campeón mundial de peso completo. El chico que no debió ser juzgado por su apariencia poco atlética, sino por sus habilidades boxísticas, las cuales lo llevaron a protagonizar una de las sorpresas más grandes en el universo de los puños.

Su hazaña y su enorme carisma lo colocaron como un ídolo nacional, pero la forma en la que fue derrotado en su pelea de revancha contra el británico Anthony Joshua, sumado a su falta de preparación física para el combate, más las revelaciones hechas por él mismo y por su papá después de la función, han provocado que miles de aficionados piensen que el éxito de Andy fue pasajero, aunque está en sus manos demostrar que no es así.

Por eso, el “Destroyer” se tomó un tiempo para pensar, aclarar su mente y tomar importantes decisiones, entre ellas comenzar a entrenar en San Diego, California bajo las órdenes de Eddy Reynoso, nombrado “Mejor Entrenador del Año” en 2019.

Eddy definió el objetivo de esta relación así:

“Con un solo propósito, volver a ser campeón del mundo.”

Andy Ruiz está emocionado por ser parte del “Canelo Team”, donde entrena junto a talentosos pugilistas como Saúl “Canelo” Álvarez, Óscar Valdez, Luis “Pantera” Nery y Ryan García.

Un nuevo comienzo para Andy Ruiz

Ruiz Jr. cree en sí mismo, es consciente de lo que hizo mal y también de las cosas que ha hecho bien en el pasado, además de que conoce el alcance de su talento. Y quizá algo igual de importante es que encontró a alguien que también cree en él, alguien sumamente capaz que puede guiarlo a retomar el camino del triunfo.

Su regreso al ring

Mucho se ha dicho sobre el regreso del excampeón mundial pesado a los cuadriláteros. El mexicoestadounidense no pelea desde que perdió en Arabia Saudita en diciembre del año pasado contra Joshua, en una revancha que fue de un solo lado, tras la cual el británico de origen nigeriano recuperó los cinturones que Ruiz le había quitado.

Desde entonces se han manejado diferentes nombres como posibles rivales para Andy Ruiz, el cubano Luis “King Kong” Ortiz o en fechas más recientes el del también mexicoestadounidense Chris Arreola, quien ha sido 3 veces contendiente al título mundial.

Aunque la posibilidad de que Andy enfrente a un campeón mundial está latente, por las circunstancias actuales del deporte global y porque ha respondido en las 3 ocasiones que ha recibido la oportunidad titular. 2 veces con su desempeño y una vez con las ganancias generadas.

La situación del boxeo actual

La pandemia ha llevado a promotores y campeones a no organizar grandes eventos mientras no se permita el ingreso del público a las arenas. Pero bajo condiciones de protocolo sanitario y con una audiencia limitada, el enfrentamiento entre Andy Ruiz y alguno de los grandes nombres en la división de los completos no suena nada mal.

El británico Tyson Fury, campeón mundial pesado del CMB no logra cerrar las negociaciones para una tercera batalla contra el estadounidense Deontay Wilder, por lo tanto, Andy Ruiz suena como un candidato ideal para intercambiar golpes con cualquiera de los dos.

Las peleas de Andy Riz por título mundial

Recordemos cómo le ha ido a Ruiz en sus peleas de campeonato. Andy tuvo su primera oportunidad titular en 2016 en Nueva Zelanda contra el local invicto Joseph Parker y la decisión fue mayoritaria a favor del oceánico en un combate en el que muchos vieron ganar al de sangre azteca.

La segunda oportunidad de coronarse para Andy Ruiz llegó de última hora, solo con 1 mes de anticipación a la función cuando aceptó reemplazar a Jarrell “Big Baby” Miller para enfrentar a Anthony Joshua en junio de 2019. Gracias a su velocidad, combinaciones, corazón y potencia, consiguió cumplir su sueño al noquear en 7 rounds.

En su tercera pelea de campeonato mundial no respondió a las expectativas que él mismo había generado en cuanto a su rendimiento, pero triplicó la venta de pago por evento en relación a la primera batalla contra Anthony Joshua, generando 1’600,000 suscripciones.

En conclusión

Así que por sus habilidades, por su récord con 33 victorias y solo 2 derrotas, y por su capacidad de vender un evento deportivo; Andy Ruiz luce como un candidato para enfrentarse pronto a los boxeadores más importantes de su categoría.

En cuanto a su estado físico y a su disciplina, Andy Ruiz publicaba en sus redes sociales durante los últimos meses cómo se mantenía en forma por su cuenta, y en semanas recientes, cómo trabajaba con el entrenador Jorge Capetillo en Las Vegas, Nevada. Solo el tiempo dirá qué tanto recupera de ese Andy, -monarca mundial- mientras trabaja intensamente junto a Eddy Reynoso donde tiene la motivación extra de estar rodeado por campeones, excampeones y futuros campeones.