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El panorama de los boxeadores mexicanos, encabezados por Canelo Álvarez

Importantes peleas vienen para los pugilistas mexicanos, destacando por la cercanía, Vaquero Navarrete, Andy Ruiz y el campeón en las 168 libras Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez boxeador mexicano

Escrito por: Azteca Deportes

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y el inglés Billy Joe Saunders del próximo 8 de mayo, lleva la etiqueta como el pleito más destacado en toda la baraja de compromisos que tienen los pugilistas aztecas para las próximas semanas y meses.

Álvarez, mejor púgil libra por libra del momento, de acuerdo a un nuevo lista publicado por The Ring Magazine y avalado por Eduardo Lamazón “Don Lama”, buscará el campeonato de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el invicto Billy Joe Saunders, en un encuentro rodeado de expectativas, pues será el compromiso en el que el tapatío aspire a vencer por el título y tener prácticamente dominada la división de los supermedianos.

Saunders, con 30 triunfos de manera consecutiva, 14 por nocaut, es un boxeador que destaca en su movilidad y recursos para dar una buena pelea a un Canelo Álvarez, que tiene además en la mira para medirse en septiembre contra Caleb Plant, si sus planes marchan de acuerdo a lo planeado.

Rey Martínez podría reaparecer en el evento junto a Canelo Álvarez

La función del 8 de mayo, será en Dallas, Texas, y en ella reaparecería Julio César Rey Martínez, campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien dejó atrás lesiones y ahora sí expondrá su faja ante el boricua McWilliams Arroyo.

El "Rey", es uno de los boxeadores con mayor impacto con la afición y pidió una oportunidad en la cartelera de Álvarez para ser incluido y mostrar que “hay todo menos miedo”.

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Canelo Álvarez boxeador mexicano

La pelea del Vaquero Navarrete está cercana

En otro duelo de monarca mexicano aparece Emanuel Navarrete, campeón pluma de la OMB, quien enfrentará a Christopher “Pitufo” Díaz el 24 de abril, semanas antes de que el campeón supergallo del CMB, Luis Nery exponga el fajín ante el estadounidense Brandon Figueroa.

Aunque perdió sus títulos en el 2019, el regreso del pesado Andy Ruiz ante Chris Arreola el 1 de mayo, es uno de los eventos más esperados. Ruiz se entrena desde hace meses con Eddy Reynoso, y confía en arrancar un camino que lo lleve hasta una oportunidad titular.

En ese mismo equipo, conocido como el Canelo Team, se entrena el campeón superpluma del CMB, Óscar Valdez.

El Gallo Estrada que venció hace unas semanas al Chocolatito González, tendría un nuevo encuentro ante el centroamericano.

Eddy Reynoso entrenador de Canelo Álvarez

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