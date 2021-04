Andy Ruiz revela la pérdida de algo que amaba

Andy Ruiz tuvo sacrificios ante la necesidad de perder y dejar de lado sus excesos en su alimentación para volver a ser competitivo en el boxeo profesional, deporte al que volverá a pelear el próximo 1 de mayo ante Chris Arreola.

Andy Ruiz no tenía alternativa si quería estar en el equipo de trabajo de Eddy Reynoso, en el que la disciplina y el trabajo son temas indispensables. Al alinearse al estilo del Canelo Team, Andy Ruiz ha encontrado una forma física y atlética que están lejos del Andy que se vio en diciembre del 2019, con un sobrepeso y descuido de su persona.

Ahora Andy ha aprendido a controlar su ansiedad por la comida, aunque no niega que extraña los chocolates.

“Todo ha cambiado. Ahora mismo estoy en 258, me siento más liviano que en la primera pelea”, adelantó el peso pesado el boxeo mexicano.

Abundó en que hoy por hoy “no hay chocolates, dulces ni pasteles” en su dieta aunque “los amo tanto. He aprendido a disciplinarme y a no volverme loco. No trato de comer en exceso como solía hacerlo”.

El camino de Andy Ruiz para volver a ser campeón mundial

Con 31 años, Andy Ruiz tiene el tiempo suficiente para encarar desafíos y esperar la oportunidad por un cetro mundial en los pesados. Por ahora Arreola será su rival para tener su retorno y luego buscar peleas que lo encaminen a una chance por una faja de campeón.

Uno de los combates que podrían venir inclusive este año, sería ante el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, Dillian Whyte. El nombre de Andy Ruiz fue puesto por el promotor Eddie Hearn, y aunque no estaría en juego un título mundial, llamaría mucho la atención al encontrar a dos fieras de los pesados.

De ocurrir esa pelea, sería un gran duelo entre Whyte, quien presume de un récord de 28 victorias, siendo 19 por la vía del KO, y un par de derrotas que se definieron por la vía del cloroformo.

Ruiz por su parte tiene una marca de 33 triunfos y dos descalabros en el pugilismo profesional.