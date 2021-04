Pelea del Vaquero Navarrete del 24 de abril está SOLD OUT

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete tiene asegurada una pelea ante Christopher “Pitufo” Díaz con mucho alarido, y es que reportes indican que el boletaje abierto para el público está totalmente vendido.

El mexiquense se verá las caras ante el boricua el 24 de abril en Kissimee, Florida en el Silver Spurs Arena, inmueble que permitió poco más del 30 por ciento de aforo para el duelo en el que el azteca expone su cetro de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Para el combate, las 3 mil entradas que se ofertaron fueron vendidas, y tendrá una nutrida afición al pugilismo que vivirán su pelea 35 como profesional, cuando se mida ante el Pitufo Díaz, que va con las ganas de llevarse el título a la Isla del Encanto, aunque el pugilista azteca no tiene en mente alejarse de su corona.

“Va a ser una pelea muy fuerte. Sabemos que el ‘Pitufo’ busca su última oportunidad por un título mundial y sabemos que va a llegar muy fuerte. Va a ser una gran pelea. Está mejor encaminado en el tema del boxeo y día tras día va creciendo y se pone más peligroso porque va generando más fortaleza y experiencia”, recalcó el Vaquero Navarrete.

Navarrete, quien presume un récord de 32 victorias y una derrota, apunta a hacer la defensa del campeonato, consciente de la preparación que le exige, por lo cual no descansa en sus entrenamientos, realizando sesiones intensas de sparring.

“Soy un peleador de choque y espero eso del ‘Pitufo’. Si no es así, vamos a tener que trabajar para ganar la pelea round por round y llevarnos la pelea en la decisión. Técnicamente estoy tratando de pulir algunas partes que no me han gustado tanto en mis peleas. Y fortalecimiento físico, es prácticamente el mismo”, abundó el de San Juan Zitlaltepec.

¿Cuándo es la pelea del Vaquero Navarrete vs Pitufo Díaz?

El duelo será el 24 de abril entre Emanuel Vaquero Navarrete y Christopher Pitufo Díaz, y lo podrás seguir en vivo por Box Azteca, con el análisis del Box Azteca Team.

La última pelea que tuvo Navarrete, fue el 9 de octubre del año pasado, cuando venció a Rubén Villa, llevándose a casa el cinturón pluma de la OMB, cetro que precisamente pone en juego en Florida.