Confirmada la fecha y sede de la pelea: Jackie Nava vs Barby Juárez

Después de años de intentar juntar en el mismo ring a Jackie Nava y Mariana Barby Juárez, por fin ocurrirá la reyerta, confirmó la boxeadora tijuanense en sus redes sociales, despertando las expectativas por este duelo.

Jackie Nava, considerada la mejor boxeadora de México en la historia, viene preparándose para este pleito de pronóstico reservado, pero ahora con toda certeza dio a conocer la fecha y el lugar en el que se medirá ante Barby Juárez, otra gran exponente del deporte de los puños en la rama femenil, en al menos la última década.

Los detalles de la pelea Jackie Nava vs Barby Juárez

La boxeadora de Tijuana, Jackie Nava, reveló que la reyerta será el sábado 30 de octubre próximo. Aunque se especuló sobre sedes como la Ciudad de México y Las Vegas, finalmente el combate se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana.

El duelo sería en peso súper gallo y será transmitida por Box Azteca, La Casa del Boxeo totalmente EN VIVO, siendo una pelea que quedará enmarcada en las celebraciones por los 15 años de esta marca.

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Barby Juárez, al igual que su próxima rival se alista al máximo para encarar este encuentro en el que además del triunfo o la derrota, está en juego el orgullo y la supremacía entre dos grandes exponentes que han sido ejemplo para generaciones.

Jackie Nava llegaría en mejor condición

Jackie Nava presume de un récord en el boxeo profesional de 38 victorias, 16 por la vía del nocaut; cuatro derrotas, una ocasión fue noqueada y cuatro empates.

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Su última pelea fue el pasado 20 de marzo ante Karina Fernández, en Tijuana, a quien derrotó por decisión unánime.

Barby Juárez y su amplia trayectoria

Mariana Barby Juárez tiene mucha experiencia en el boxeo y tiene en su haber 55 victorias, 19 por KO; diez derrotas de las cuales 3 han sido por nocaut y cuatro compromisos han terminado en empate.

Juárez peleó por última vez en mayo del presente año y dio cuenta de Alejandra Soto. La capitalina tiene los elementos técnicos, experiencia y preparación para dar una buena presentación en Tijuana.