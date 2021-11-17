Floyd Mayweather es tajante: el boxeo es el mejor deporte del mundo

El ex boxeador Floyd Mayweather Jr. se presentó por segundo día al hilo en la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo, jornada en la que se paseó por el evento y dio unas cuantas palabras en las que manifestó todo su amor por el deporte de los puños.

Mayweather apareció cerca de las 4 de la tarde en el Hotel Presidente Intercontinental, atrayendo todos los reflectores. Entre tumultos, fotos y autógrafos, Floyd saludó a cada uno de los miembros representantes del boxeo en los diferentes países, para luego tomar el micrófono y a su estilo mencionó lo que es el boxeo para él.

El boxeo es el mejor deporte del mundo: Mayweather Jr.

En sus momentos con el micrófono, Floyd Mayweather sostuvo su cariño por el boxeo, y agradeció a todos los asistentes en el recinto por trabajar por el pugilismo.

“Gracias por estar aquí, gracias por dedicarse al boxeo. Yo amo el boxeo, y el boxeo es el mejor deporte del mundo”, dijo Mayweather en reiteradas ocasiones con un rostro de emoción por poder expresarse ante representantes de los medios y del pugilismo de muchos sitios del mundo.

El “Pretty Boy” además firmó guantes de boxeo, gorras, regaló fotos y se dejó querer por la gente, aunque nunca se le separaron sus guaruras de más de dos metros, para intervenir en una situación apremiante.

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Mayweather ama los guantes Cleto Reyes

En la misma aparición, Mayweather vio unos guantes Cleto Reyes entre los que firmó y pidió ir a ver a los fabricantes, finalmente se encontró con el stand de la marca mítica mexicana y mencionó que son sus favoritos y que lamentaba no haber usado siempre en su carrera Cleto Reyes, pero que tuvo que usar Grant por una cuestión de negocios.

Aún retirado, le hizo extensiva a la familia dueña de los productos Reyes, que podría trabajar con ellos como embajador si es que ellos se lo permiten.

Luego le mostraron diseños especiales de guantes, y mencionó que no es por los colores o el diseño sino por la calidad que manifiestan los guantes de boxeo Cleto Reyes.

Luego de casi una hora de aparición, Floyd Mayweather se retiró del recinto y tras dos noches seguidas de salir a la Convención 59, no parece descabellado el tenerlo el miércoles en el evento.



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