Formado en Conalep, el Pitbull Cruz es la revelación 2020 para el Consejo Mundial de Boxeo

En una zona al sur de la Ciudad de México, se levanta el gimnasio, en donde se alista día a día una de las más grandes promesas del momento en el boxeo mexicano: Isaac Pitbull Cruz (20-1-1, 15 ko’s) un peleador que se colocó en la vitrina internacional del boxeo gracias a una actuación sobresaliente en el cuadrilátero ante Diego Magdaleno a quien noqueó en el primer round.

Esa actuación le valió el reconocimiento de “Revelación del año” que otorga el Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB). Premio que comparte con el puertorriqueño Edgar Berlanga.

Los números y los crítcos, acotan a que Isaac Cruz, está en el camino del título mundial, aunque tiene varios peldaños que escalar, pero si mantiene la disciplina y la tenacidad con la que ha manejado su carrera, la pelea de campeonato está al alcance de sus manos.

Esto es lo que tienes que saber sobre el boxeador Isaac Pitbull Cruz

Sobre su familia:

Bueno, mi papá es Isaac Cruz, es mi entrenador y mi manager aquí dentro del gimnasio y fuera del gimnasio somos padre e hijo. Mi mamá es Raquel González Barrón, trabaja para una tienda de autoservicio y yo vivo con mi esposa y mi hijo, nada más.

¿Dónde vives?

Yo vivo aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras.

¿Cuántos años tienes?

Tengo 22 años

¿Hasta qué grado estudiaste?

Hasta la mitad de la prepa, de hecho ando viendo retomar las clases. Estaba en un Conalep, precisamente estaba yo estudiando cuando se programó mi debut. Ya no podía dejar ni una ni otra. Yo le pedí permiso al director para entrar una hora más tarde a las clases y no me dejó. Y como yo tenía el compromiso de la pelea, no lo podía tirar. Fue entonces cuando me decidí por el boxeo.

¿Cómo llegó el boxeo a tu vida?

Bueno pues, somos una dinastía, mi hermano y yo somos tercera generación. El primero es mi abuelo, Guillermo Cruz, uno de los pocos que le ganó a Pipino Cuevas. Luego vienen mis dos tíos; Guillermo Cruz, que disputó el campeonato del mundo contra el “Látigo” Coggi (Juan Martín) en Argentina, luego está mi tío Eduardo “Lalo” Cruz y posteriormente mi papá que peleó con varios buenos, como Iván Robinson, John John Molina entre otros. Y ahora mi hermano y yo somos la tercera generación.

¿Eres el único Pitbull de la familia?

Sí, soy el primer pitbull de la dinastía. Pero últimamente, en el medio, han salido más pitbulls.

¿Por qué Pittbull?

Pues todo comenzó cuando tenía un preparador físico que me trabajó, me hizo explotar al máximo mi cuerpo. Me lo supo trabajar bien y yo, con base en eso, igual lo trabajé bien. Entonces, por el físico que marcamos, la gente, aquí en la Arena Coliseo me bautizó como “Pitbull”, “El Cañonero”, el “Bombardero”, como el “Mini-Tyson”, o sea infinidad de sobrenombres. Pero decidimos quedarnos con el de “Pitbull”.

Todos tus apodos refieren fuerza desmedida, agresividad y explosividad

Si claro, Ahora sí que, ninguno me incomoda. Al contrario me gustan mucho, a ninguno le hago el feo. Todos son bienvenidos porque como tú lo comentas, van de acuerdo con mi estilo.

¿En qué momento te diste cuenta de que el boxeo era tu profesión?

Bueno, yo empecé a entrenar a la edad de 6 o 7 años. Pero no entré por seguir la tradición de mi familia. Yo empecé entrenando como distracción, yo preferí el deporte y elegí el box. A los 7 años hice mi primera pelea amateur y la perdí pero no me decepcioné. Al contrario, dije: Pues si esto es lo que quiero hay que echarle ganas. Y fui echándole ganas, luego hice más peleas amateur y fui seleccionado nacional, campeón en 2012 de la Olimpiada Nacional y ya en 2015 hice mi debut profesional.

¿Cuál es tu récord amateur?

Hice 85 peleas, 73 ganadas, 12 perdidas. Nocauts no me acuerdo cuántos fueron pero yo creo que más o menos 30 o 40.

¿Fuiste seleccionado nacional?

De hecho, cuando yo me coroné campeón nacional, le gané al campeón que estaba dentro del CNAR. Y lo que yo sabía era que cuando le ganabas a un campeón entrabas en su lugar. Pero no fue así, entonces de alguna manera me decepcioné. Yo dije: Pues… Quiero hacer un ciclo, un ciclo olímpico, pero no tuve la oportunidad y aquí estamos de pie aún.

Ahora estás en peso ligero

Si, ahorita estamos peleando en ligero (135 lb / 861.235 kg) y hemos hecho algunas peleas en superpluma (130 lb / 58.967 kg) también. Han sido unas ocho, a lo mucho.

¿Cómo te sientes en esa división?

Pues me siento capaz, capaz de pelearle al que sea. Siento que el hambre que traigo es lo que me va a sacar avante para pelearle a los grandes nombres que ahorita están sonando mucho; Teófimo, Ryan, George Kambosos, Gervonta Davis, o sea me siento capaz. Siento que será muy emocionante cuando el público y la afición en general vean que voy a pelear con un hombre de bastante experiencia y de renombre.

Esa división está muy competida.

Sí, como dicen, “la más caliente” en el momento, pero yo tengo muy claro que para ser bueno hay que ganarle a los buenos y nunca renunciar.

¿Qué tan cerca estás de una pelea de título mundial?

Pues no me veo muy lejos, yo creo a mediano plazo, no pasa de este año. En medio año espero estar disputando una pelea de campeonato del mundo. Ahorita estoy clasificado mundial en el número dos por la IBF que es la Federación Internacional de Boxeo, en el seis en la AMB, en el trece en la OMB y en el treinta y cinco en el CMB.

¿A cuál de los famosos en peso ligero te gustaría enfrentar: Ryan, Heany, Teofimo, Lomachenko, a quién?

También está Fortuna, está Jorge Linares. Pues mira, como te comento, yo no tengo miedo de pelearle a nadie. Pero el organismo donde me encuentro clasificado más alto es la FIB. Ya sea George Kambosos (Australiano) o el mismo Teófimo (Estadounidense) ninguno me da miedo. Como te comento, si yo quiero ser bueno tengo que pelearle a los buenos para ser bueno y hacer historia.

Él es el “Pitbull” Cruz, un boxeador sobresaliente que además es buen hijo, buen padre y buen hermano. Isaac es un hombre de familia con objetivos muy claros. Sabe que sus valores son y seguirán siendo la clave del éxito sobre el cuadrilátero.

