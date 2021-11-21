FOTOS: 15 aniversario de Box Azteca, La Casa del Boxeo

La Casa del Boxeo celebró 15 años a lo grande, con enormes invitados, peleas de box y muchas sonrisas que enmarcaron la celebración el pasado 20 de noviembre.

Hace 15 años, arrancó el proyecto de Box Azteca, un 13 de noviembre y luego de tres lustros, con mucho orgullo por todo el trabajo se ha realizado, se celebró con una gran reunión de pugilismo, con invitados como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que recordó que en 2007, la primera ocasión que apareció en televisión nacional, fue en TV Azteca, hecho que recuerda con emoción y apreció.

Se partió el pastel de Box Azteca

Y como una gran fiesta de 15 años, tuvimos un pastel especial que fue partido por el líder de La Casa de Boxeo, el ‘Gran campeón mexicano’ Julio César Chávez quien entre risas se encargó también de encabezar esta celebración.

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Se entregaron además a personalidades y figuras, el cinturón de Box Azteca, reconociendo todo el trabajo que han dedicado al pugilismo. Entre aplausos, abrazos y sonrisas esta gran fiesta quedará en la memoria del boxeo mexicano.