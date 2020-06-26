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Fútbol

Protagonistas del show de La Casa del Boxeo, sortean favorablemente pruebas médicas

Las estrellas que se presentarán este sábado a las 10:30 de la noche, están en buenas condiciones físico y atléticas.

Por: Azteca Deportes

Miguel “Alacrán” Berchelt
Volvemos Con Punch
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Miguel “Alacrán” Berchelt
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