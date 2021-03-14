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Fútbol

Gallo Estrada y Chocolatito González dieron espectacular pelea (FOTOS)

En una pelea que resultó absolutamente espectacular, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada derrotó por la vía de la decisión dividida al ‘Chocolatito’ González.

Por: Azteca Deportes

Gallo Estrada conecta en la quijada del Chocolatito
El ‘Chocolatito’ González salió alegremente al ring
El ‘Gallo’ Estrada fue superior en los primeros rounds de la pelea.
Fuerte gancho del ‘Gallo’ Estrada en el rostro del ‘Chocolatito’ González.
El ‘Chocolatito’ también conectó fuerte en el rostro del ‘Gallo’ Estrada.
Espectacular salida al ring del ‘Gallo’ Estrada
Fuerte intercambio entre Gallo Estrada y Chocolatito González.
Gallo Estrada posa con sus cinturones Supermosca.
Gallo Estrada conecta en el rostro del Chocolatito.
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Gallo Estrada conecta en la quijada del Chocolatito
El ‘Chocolatito’ González salió alegremente al ring
El ‘Gallo’ Estrada fue superior en los primeros rounds de la pelea.
Fuerte gancho del ‘Gallo’ Estrada en el rostro del ‘Chocolatito’ González.
El ‘Chocolatito’ también conectó fuerte en el rostro del ‘Gallo’ Estrada.
Espectacular salida al ring del ‘Gallo’ Estrada
Fuerte intercambio entre Gallo Estrada y Chocolatito González.
Gallo Estrada posa con sus cinturones Supermosca.
Gallo Estrada conecta en el rostro del Chocolatito.
Gallo Estrada conecta en la quijada del Chocolatito
El ‘Chocolatito’ González salió alegremente al ring
El ‘Gallo’ Estrada fue superior en los primeros rounds de la pelea.
Fuerte gancho del ‘Gallo’ Estrada en el rostro del ‘Chocolatito’ González.
El ‘Chocolatito’ también conectó fuerte en el rostro del ‘Gallo’ Estrada.
Espectacular salida al ring del ‘Gallo’ Estrada
Fuerte intercambio entre Gallo Estrada y Chocolatito González.
Gallo Estrada posa con sus cinturones Supermosca.
Gallo Estrada conecta en el rostro del Chocolatito.

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