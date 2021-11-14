logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

El inesperado mensaje de Jaime Munguía a horas de su pelea

Jaime Munguía enfrentará a Gabriel Rosado en Anaheim; previo a su combate, envío un mensaje inesperado en sus redes sociales.

pesaje munguia rosado pelea2.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador tijuanense Jaime Munguía se mide esta noche de sábado 13 de noviembre ante Gabriel Rosado, en un combate de poder a poder que podrás ver en vivo por Box Azteca desde las 11:00 PM.

A horas del encuentro del mexicano, Munguía soltó un mensaje que no se esperaba, y que causó revuelo entre sus seguidores, pues levantó las expectativas por lo que mostrará en Anaheim California.

Munguía ya había adelantado a media semana en la rueda de prensa oficial, que su preparación teniendo en la esquina a Erik “Terrible” Morales, ha sido la más exigente de su carrera en el boxeo profesional, por lo que veríamos en el encordado a la mejor versión del guerrero fronterizo de 25 años de edad.

VE AQUÍ EN VIVO LA PELEA DE JAIME MUNGUÍA DE ESTA NOCHE

TE PODRÍA INTERESA: NOCAUT Y LOS DETALLES DE LA PELEA DE MUNGUÍA

Nocaut | Jaime Munguía vuelve para enfrentar a Gabriel Rosado

El posteo de Jaime Munguía previo a su encuentro ante Rosado

El pugilista que marcha en el pugilismo profesional con una marca invicta en 37 peleas, de las cuales 30 ha ganado por la vía del nocaut, indicó que no defraudará a ninguno de sus fanáticos, que le han mandado mensajes de aliento de cara al duelo ante el boricua.

“Me he tomado el tiempo de leer todos sus comentarios en redes sociales y de verdad que gracias por siempre estar ahí, en unas horas prometo dejar todo en el ring y no decepcionarlos porque eso y más se merecen. ¡Ánimo #teammunguia!”.

Con este último mensaje Munguía se enfila a un desafío de alto calibre por Box Azteca, a una semana de la celebración por el 15 aniversario, en donde Jaime Munguía ha sido parte importante en los últimos 4 años.

pesaje munguia rosado pelea2.jpg

Las últimas 5 peleas de Munguía

2021-06-19 vs Kamil Szeremeta | Ganó por RTD

2020-10-30 vs Tureano Johnson | Ganó por RTD

2020-01-11 vs Gary O’Sullivan | Ganó por TKO

2019-09-14 vs Patrick Allotey | Ganó por KO

2019-04-13 vs Dennis Hogan | Ganó por MD

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP