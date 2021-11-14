El inesperado mensaje de Jaime Munguía a horas de su pelea

El boxeador tijuanense Jaime Munguía se mide esta noche de sábado 13 de noviembre ante Gabriel Rosado, en un combate de poder a poder que podrás ver en vivo por Box Azteca desde las 11:00 PM.

A horas del encuentro del mexicano, Munguía soltó un mensaje que no se esperaba, y que causó revuelo entre sus seguidores, pues levantó las expectativas por lo que mostrará en Anaheim California.

Munguía ya había adelantado a media semana en la rueda de prensa oficial, que su preparación teniendo en la esquina a Erik “Terrible” Morales, ha sido la más exigente de su carrera en el boxeo profesional, por lo que veríamos en el encordado a la mejor versión del guerrero fronterizo de 25 años de edad.

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Nocaut | Jaime Munguía vuelve para enfrentar a Gabriel Rosado

El posteo de Jaime Munguía previo a su encuentro ante Rosado

El pugilista que marcha en el pugilismo profesional con una marca invicta en 37 peleas, de las cuales 30 ha ganado por la vía del nocaut, indicó que no defraudará a ninguno de sus fanáticos, que le han mandado mensajes de aliento de cara al duelo ante el boricua.

“Me he tomado el tiempo de leer todos sus comentarios en redes sociales y de verdad que gracias por siempre estar ahí, en unas horas prometo dejar todo en el ring y no decepcionarlos porque eso y más se merecen. ¡Ánimo #teammunguia!”.

Con este último mensaje Munguía se enfila a un desafío de alto calibre por Box Azteca, a una semana de la celebración por el 15 aniversario, en donde Jaime Munguía ha sido parte importante en los últimos 4 años.

Las últimas 5 peleas de Munguía

2021-06-19 vs Kamil Szeremeta | Ganó por RTD

2020-10-30 vs Tureano Johnson | Ganó por RTD

2020-01-11 vs Gary O’Sullivan | Ganó por TKO

2019-09-14 vs Patrick Allotey | Ganó por KO

2019-04-13 vs Dennis Hogan | Ganó por MD