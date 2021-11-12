El día que Jaime Munguía le partió el labio a Tureano Johnson

El mexicano Jaime Munguía enfrenta este sábado 13 de noviembre al boricua Gabriel Rosado, quien llega como un rival de peligro, pero que va advertido por los nocauts del tijuanense y el daño que puede causar a sus rivales.

El pugilista de 25 años, se ha medido ante grandes pugilistas en su trayectoria en la que se contabilizan 37 rivales, a quienes ha derrotado, siendo 30 de estos por la vía del nocaut.

Uno de estos de nombre Tureano Johnson, sintió los estragos de medirse ante los puños de dinamita de Munguía, quien necesitó intervención médica, una operación y hasta de cirujano plástico.

Jaime Munguía le partió en dos el labio

Fue el pasado 30 de octubre del 2020, cuando Munguía enfrentó a Tureano Johnson en un año lleno de inconvenientes por el covid-19, pero el fronterizo arribó al pleito con ganas de mostrar sus capacidades.

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Munguía boxeo con calidad durante seis episodios, pero en el sexto se lanzó con potentes combinaciones, fue en uno de esos ataques, cuando Jaime Munguía lanzó un golpe recto para mantener a distancia a Tureano Johnson y luego midió el momento justo para pegar un upper que iba a la quijada, pero que se fue de largo y en la trayectoria hizo contacto con el labio superior de su rival.

Junto con el golpe, se vio en las tomas de televisión, una especie de masa que salió despedida hacia diferentes puntos, justo en ese momento Munguía retrocedió vio a su rival y pausó ligeramente su ataque.

El réferi se percató de la situación y al ver a detalle de Tureano se descubrió que tenía el labio totalmente partido, con su tejido expuesto, por lo que de inmediato se detuvo el combate pues los estragos pudieron ser mayúsculos.

Tureano Johnson está prácticamente retirado

Con 37 años cumplidos, Tureano parece que cumplió un ciclo en el boxeo, pues desde que perdió con Munguía y con la lesión de su labio, no ha vuelto a pelear. Con su veteranía parece que solo falta el anuncio para hacer oficial su retiro.

Es importante recordar, que en el caso de su nuevo rival, Gabriel Rosado, también es veterano, de 35 años pero con más facultades que podría relucir en el ring.