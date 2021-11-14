Ver gratis EN VIVO Jaime Munguía vs Gabriel Rosado

Estamos a poco días de que se cumplan 15 años en Box Azteca. Previo al esperado festejo, la Casa del Boxeo trae para ti el espectacular combate entre Jaime Munguía vs Gabriel Rosado, pelea que podrás disfrutar complemante gratis y EN VIVO por: aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Nocaut | Jaime Munguía vuelve para enfrentar a Gabriel Rosado

El combate pactado en 10 rounds, pone frente a frente una diferencia de 10 años entre ambos pugilistas; mientras que, Rosado tiene 35 años, el nacido en nuestro país apenas alcanza los 25 años de edad.

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El pasado viernes se realizó la ceremonía de pesaje, que no tuvo inconvenientes para ninguno de los dos.

Horario y dónde ver gratis: Jaime Munguía vs Gabriel Rosado

En punto de las 11:00 PM (tiempo del centro de México), no te pierdas el espectacular combate entre Jaime Munguía y Gabriel Rosado, por la Casa del Boxeo, con las mejores voces de nuestro país por: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.