Julio César Chávez no se detiene, ¡va por otra pelea de exhibición!

Luego de su última pelea de exhibición ante Jorge “Travieso” Arce, el ex boxeador Julio César Chávez no piensa en colgar los guantes en definitiva y piensa ya en un nuevo rival.

Con 58 años, pero aún con mucha entereza física y atlética, además de un hambre de competencia, “La Leyenda” del boxeo azteca invitó a sus seguidores, a comentar contra qué ex pugilista les gustaría un nuevo desafío.

¿Contra quien les gustaría que fuera mi próxima exhibición?

Esa fue la pregunta que soltó “El César” en sus redes sociales, recibiendo muchas respuestas, entre las que destacan Mike Tyson, Oscar de la Hoya y hasta el “Terrible” Morales.

¿Cómo le fue en su última exhibición ante “Travieso”?

El ex pugilista se midió en Tijuana, Baja California ante “Travieso”, que no cambió su manera de boxear y se fajó en el ring ante un Chávez, que pese a la diferencia de edades, no dejó de ir al frente.

Las estrellas del pugilismo mexicano previamente se habían insultado llamándose “dientón” en el caso de Arce, y “viejito” en el turno del máximo exponente del deporte de los puños en México.

El desafío terminó con un empate y con Chávez con el cinturón Mazahua que entregó el Consejo Mundial de Boxeo como reconocimiento al Gran Campeón Mexicano.