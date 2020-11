Mike Tyson medita en regresar al boxeo profesional ‘por un tiempo’

El ex boxeador Mike Tyson está ilusionado con lo que será su combate ante Roy Jones Jr., por lo que no descarta que una vez subiendo al ring de nueva cuenta, no se baje en un buen tiempo si las cosas le favorecen.

Tyson, de 54 años y que peleó por última vez en 2005, tendrá un retorno a los encordados en un combate de exhibición que tiene la mirada de todos los amantes del boxeo, por ver en acción a una leyenda.

Tyson sabe que el regresar al boxeo, podría suponer un periodo de actividad en el que vengan más oportunidades de las cuales no piensa escapar.

No lo sé. Podría hacer esto por un tiempo. Veamos esto

El pesado boxeador se retiró con marca de 50-6, en una carrera que arrancó en 1985 y que dejó como récord vigente, el coronarse con tan solo 20 años campeón mundial de la categoría de los pesos completos, siendo el más joven en ese rubro.

Piensa Tyson en ganar nuevos campeonatos

El veterano atleta que además ha estado envuelto de excentricidades, no descarta que vengan más peleas y oportunidades por títulos oficiales.

Quería pelear una exhibición de cuatro asaltos, lo siguiente que sé es que estoy peleando contra Roy Jones, son ocho asaltos y tengo tres jueces y tengo un cinturón involucrado”, continuó. “Ahora dime, ¿es esto una exposición? Dime tú. ¿Qué diablos está pasando? Quiero una exposición, ahora tengo un cinturón involucrado. Vamos, hombre

El boxeador Mike Tyson en su combate ante Roy Jones Jr. podrá ser visto por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y Azteca Siete el próximo 28 de noviembre.