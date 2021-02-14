El boxeador mexicano Mauricio Bronco Lara dio la campanada en Londres, Inglaterra, al derrotar en nueve episodios al local Josh Warrington para despojarlo del invicto que había forjado en su trayectoria.

Mauricio Lara viajó hasta Inglaterra, se metió a un terreno hostil como lo es la mismísima Arena de Wembley y con un trabajo que emocionó e hizo vibrar por nueve giros, logrando un triunfo que lo encamina a la chance por un campeonato mundial.

Josh Warrington era totalmente el favorito, quien presumía un invicto en 30 peleas en su carrera como profesional. El ser local y ex campeón lo tuvieron en las apuestas arriba por 15-1, pero se midió ante un guerrero que puso todo su poder, concentración, técnica, garra, orgullo y ‘pantalones’ que lo tumbó en dos ocasiones en el pleito.

Bronco Lara arranca un momento inigualable a una corta edad en la división de los plumas, y aunque su victoria se dio hace instantes, es viable que venga un pleito de revancha en donde Lara será el que ponga las reglas.

Lara además destaca en una categoría en la que está el mexicano Emanuel Vaquero Navarrete como campeón de la Organización Mundial de Boxeo, o Gary Russell Jr. del Consejo Mundial de Boxeo.

El desarrollo del triunfo de Mauricio Bronco Lara sobre Josh Warrington

El Bronco Lara derrotó a Josh Warrington, quien llegó con un récord invicto de 30-0. El mexicano, oriundo de la brava y popular colonia San Felipe de Jesús, de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, mantuvo un castigo constante, se fajó ante el británico y logró tirarlo en el cuarto episodio tras golpes certeros al cuerpo y al rostro. Se fue de cara a la lona y recibió la cuenta de protección del tercero sobre la superficie.

Aunque se levantó y combatió, Warrington estaba tocado, pero como todo campeón peleó e inclusive daño al mexicano.

Lara stops Warrington and gets the upset victory! 🥊 pic.twitter.com/16CG8KrYiS — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 13, 2021

El noveno round, el del triunfo para el Bronco Lara

En el noveno giro, Mauricio Bronco Lara se plantó en el ring y agarró a Josh Warrington como un verdadero costal, atacándolo con volados de izquierda al rostro, luego le cambió la oración con un gancho de derecha al hígado y regresó con el volado de zurda que terminó por mandar al local de espaldas a la lona del ring de Wembley, de donde no se pudo parar; el réferi lo vio tan descompuesto que no dio conteo de protección, pero sí la sentencia de victoria para el mexicano.

Le dedica el triunfo a todo México

Como había dicho el mexicano Mauricio Bronco Lara, la pelea era dedicada a su familia, y tras levantar la mano en Inglaterra, reiteró esa dedicación.

“Esto es algo genial. (Esto es) felicidad para toda mi familia y todo México”, acotó el nuevo monarca.

Recordó que la fórmula era la de buscar el KO. “Warrington aguantó muchos golpes. Estuvimos buscándolo round por round hasta que se dio el KO”.

Lara se preparó para este combate en Oaxaca por meses, destacando que buscó un lugar tranquilo para prepararse, a la vez exigente y que estuviera lejos y aislado de un eventual contagio.

En su preparación, su esquina estudió a Warrington y encontraron que nunca se había enfrentado ante un boxeador con fuerte pegada, por lo que potenciaron esa virtud, dejando este sábado 13 de febrero frutos para el Bronco Lara y para el boxeo mexicano.