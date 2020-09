Las curiosidades de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather es sinónimo de grandes en el ring de boxeo y un gran mercadólogo de su marca TMT (The Money Team). Su marca de 50-0 como el mejor boxeador del último siglo gracias a su gran defensiva, estilo que a muchos no les gusta (entre ellos me incluyo) pero ha sido muy efectivo en toda su carrera. Dentro de esa vida de lujos y éxito, hay momentos chistosos y duros en la vida de “The Money”, por lo que repasamos 5 curiosidades del nacido en Rapids, Michigan.



1. PROBLEMAS CON LA LEY

A lo largo de su carrera, Floyd ha sido asediado por la justicia estadounidense. Desde el 2002 hasta la fecha, su principal problema han sido los relacionados a la violencia doméstica. La más recordada fue en junio de 2012, cuando dado fue detenido tres meses en el Centro de Detenciones del Condado Clark, Nevada, por pegarle a su ex esposa delante de sus tres hijos. A pesar de ello, negó su culpabilidad y pudo salir libre tras cumplir los 90 días de condena después de su pelea con Cotto.



2. SUS NEXOS INDIRECTOS A LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA

En una entrevista que concedió ‘Money’ en 2012, confesó que uno de los tíos de parte de su madre intentó matar a su papá debido a que ambos tuvieron problemas derivados a su nexo con una red de narcotráfico. ‘Baboon’ le disparó en la pierna a Mayweather Sr, pero cuando iba a darle en la cabeza, utilizó como escudo al bebé Floyd, por lo que pudo salvar a su padre de una tragedia. De ahí deriva parte de su mala relación con su padre, quien incluso le insinuó que de no tomar enserio el boxeo tendría el mismo destino como vendedor de drogas. También desde chico, vivió de cerca el efecto indirecto de los estupefacientes. Su madre era adicta a la heroína. Su tía murió de sida por ellas.



3. PROPIETARIO DE UN CABARET

El boxeador estadounidense tiene tanto dinero (una fortuna estimada a 500 millones de dólares) que incluso es dueño de un club de striptease que se encuentra en Las Vegas. Es reconocida su celebración ahí, tras haber vencido a Conor McGregor y algunos otros episodios donde hace gala de su millonaria vida presumiendo sus fajos de efectivo.

4. NO USA LA MISMA ROPA DOS VECES

Ese mismo gusto por la fantochería lo demuestra en su forma de vestir, ya que no usa lo mismo dos veces, al considerar que usarla en una ocasión es suficiente para presumir su alto estilo de vida y riqueza (similar a lo que vemos en México con Roberto Palazuelos).



5. SU INCURSION EN WRESTLEMANIA

Muchos recordaran su mítica aparición en el evento de lucha libra en 2008, cuando terminó de forma contundente a Big Show, poniendo a prueba su impecable técnica para el boxeo. De no recordarlo, vale la pena echarle un ojo en YouTube.

Rubén Ramos Duarte

Azteca Deportes