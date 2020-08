‘Chema’ Ocampo y ‘Chino’ García llegan a La Casa del Boxeo para saldar cuentas pendientes

El ensenadense Carlos “Chema” Ocampo y el mochiteco Jorge “Chino” García se presentarán este sábado 15 de agosto en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de TV Azteca; “La Casa del Boxeo”.

Ambos tienen cuentas pendientes que saldar, ya que estaban programados para presentarse el pasado 4 de julio, pero el entrenador del “Chino” García, “Pancho” Valenzuela, dio positivo a Covid-19, por lo tanto, se tomó la decisión de posponer la presentación respetando el protocolo sanitario.

“Me benefició mucho que se pospusiera mi presentación porque tuve más tiempo para prepararme. En su momento sí me afectó porque tenía mucha ilusión e ideas ya en la mente, pero ahora las llevamos mejoradas, voy con buena mentalidad.” Dijo Jorge Luis “Chino” García.

Por su parte, el una vez contendiente al título mundial wélter, Carlos “Chema” Ocampo habló de cómo se siente para este compromiso a 10 asaltos, ya en la división superwélter.

“Me siento muy fuerte y estoy ya en peso o muy cerca del peso, quiero demostrar el gran trabajo que hice en Ensenada”.

Además, sobre la larga espera para poder pisar la lona de nuevo provocada por la emergencia sanitaria y después por el cambio de fecha de su debut en la Ciudad de México como profesional, declaró:

“Tenía una “feriecita” guardada (ríe). No me faltó ningún servicio, afortunadamente, por saber ahorrar pude sacar adelante a mi familia. Y ahora espero seguir haciéndolo, juntar un poco más para estar preparado para tiempos difíciles.

Sobre la Ciudad de México, ya sé qué se siente estar ahí, así que en mi preparación me enfoqué en lo físico, corriendo largas distancias para estar listo”.

En cambio, Jorge “Chino” García, reconoció que pasó momentos difíciles durante la cuarentena:

“Tuve muchos tropezones estos días, pero doy gracias a mi familia y a mis patrocinadores que me han ayudado a llevar una buena dieta, cubrir gastos personales y en casa, y qué bueno por quienes no han batallado, yo sí, pero todo está bien y esperemos no pasar otra vez por lo mismo.”

Presentarse en la capital del país y no fundirse de agotamiento en la altitud de 2,250 m.s.n.m. aproximadamente, es un reto especial...

“Lo fundamental son las piernas, es lo que más se usa en la altura así que confío en el trabajo físico que hice, también me enfoqué en hacer crecer mis pulmones, al nadar y al correr también”, externó el “Chino”, y añadió:

“Me preparé para 12 rounds, pero creo que se acaba en 4 ó 5 episodios. Es mi pelea más difícil hasta ahora, pero al ganarle a “Chema” Ocampo la empresa me brindará mejores oportunidades. La pelea no se va a ir larga, daré una gran sorpresa, será una gran pelea; una explosión.”

Esta declaración provocó la respuesta final del bajacaliforniano Carlos “Chema” Ocampo, quien sentenció:

“Me preparé para los 10 rounds pactados, pero no creo que la pelea llegue a más de 5. Vengo muy bien preparado para dar un gran espectáculo. Los invito a qué no se pierdan mi presentación”.

La transmisión inicia, en vivo, a las 11 de la noche y en la realización del show a puerta cerrada se seguirán todos los protocolos de prevención y sanidad desarrollados por el Consejo Mundial de Boxeo para cuidar la seguridad y la salud de todos los participantes.

Daniel Padilla Bañuelos/Azteca Deportes