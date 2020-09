Yésica Nery Plata enfrentará una complicada prueba en la ‘Casa del Boxeo’

Yésica Nery Plata (25-2; 3 K.O.) reaparece en la ‘Casa del Boxeo’, pero en esta ocasión enfrenta a una boxeadora de gran calibre como lo es Sandra ‘Perla Negra’ Robles, quien viene a la Ciudad de México con la idea de lograr su primera victoria en la capital. Sin embargo, esta situación no le quita el sueño a la pugilista de 26 años.

“Es una ventaja, pero en lo personal no me gusta meterme muy a fondo, siempre he ido de visitante, pero no influye mucho y estoy conciente de la rival que tenemos enfrente y tratar de salir adelante y poner a la CDMX en lo alto.” comentó Yésica Nery para las cámaras de Azteca Deportes.

Yésica Nery Plata marcó 51.300 kgs durante el pesaje.

Por otro lado, esta función será la primera en donde ambas boxeadores se vean las caras y Nery Plata tiene bien estudiada a su rival, la cual respeta por su trayectoria, donde la tijuanense, Sandra Robles mantiene un récord de 24 victorias, 12 de ellas por K.O. y tres derrotas.

“Muy contenta y motivada por la pelea que se viene. Creo que todas las rivales son muy fuertes y Sandra es una de ellas, tiene una zurda muy buena. Lleva una carrera buena, ha hecho méritos y será una gran pelea”, declaró Yésica Nery.

Emilio Espinosa: @EmilioCE_