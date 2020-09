Chávez vs Travieso III, continúa la batalla

Se llevó a cabo la conferencia de prensa previa a la tercera pelea entre Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce. Una función que conjuntó un cartel de alto nivel con Julio César Chávez Jr. quien enfrentará al invicto Mario Abel Cázares en un combate a 10 rounds en peso supermediano.

También estarán presentes la campeona mundial peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Yamileth Mercado; Karim Arce, sobrino del “Travieso” y José Luis Castillo Jr., hijo del ex campeón mundial mexicano José Luis “Temible” Castillo.

El duelo estelar de la velada será la pelea de Julio César Chávez Carrasco contra Mario Abel Cázares a pesar de que el cartel lo encabezan las leyendas retiradas, Julio César Chávez González y Jorge “Travieso” Arce. Esta decisión fue petición del “Gran Campeón Mexicano” quien confesó que prefiere pelear primero él y después sin presiones, ni distracciones ver la pelea de su hijo que lo tiene más “nerviudo” que su propio combate.

Serán 3 dinastías en total las que entren en acción encabezadas por los Chávez: estará José Luis Castillo Jr., hijo del ex campeón mundial José Luis Castillo, quien enfrentará al coahuilense Eliot Chávez en seis rounds peso ligero y subirá al ring el mochiteco invicto Karim Arce, sobrino de Jorge “El Travieso” Arce quien peleará contra David Martino de Mexicali, Baja California, en un duelo a 6 rounds en peso Gallo.

La sede de la función será El Gran Hotel de Tijuana, un lugar muy especial para Jorge “Travieso” quien compartió en conferencia de prensa que ese inmueble le trae buenos recuerdos porque fue ahí donde comenzó a despuntar su carrera gracias al apoyo del promotor Fernando Beltrán.

Chávez Carrasco está agradecido del buen momento que atraviesa la relación con su padre.

“Estoy contento de estar peleando aquí en Tijuana, volver a boxear después de casi 10 meses. Es mi tercer pelea en casi 4 o 5 años. He estado inactivo y estoy contento de boxear en Tijuana, estoy contento de pelear al lado de mi papá en el ring”.

“También que me han tocado muchas peleas en carteleras de travieso, peleé muchas veces con el y me da gusto verlo personalmente; me da gusto boxear con mi papa, aunque está viejito y todo le duele.

A los 59 que tiene mi papá (58) me gustaría subirme al ring”.

Será un momento decisivo en la carrera de Chávez Jr. (51-4-1, 33 ko’s), dependiendo de su desempeño sobre el cuadrilátero evaluará si a sus 34 años de edad puede perseguir un campeonato del mundo o es momento de buscar otra profesión.

“El hijo de la leyenda” tiene la intención de volver a colocarse un cinturón pero una derrota contra Mario Cázares (12-0-0, 5 ko’s), podría alejarlo de ese objetivo.