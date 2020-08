Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. regresa al ring para enfrentar en un combate oficial al invicto Mario Cázares, también de Culiacán, Sinaloa, el 25 de septiembre en Tijuana. Y la batalla ya comenzó a calentarse con una discusión en torno al peso.



El enfrentamiento será el combate previo a la tercera pelea de exhibición entre “El Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez y el mochiteco multicampeón mundial Jorge “Travieso” Arce.

La función, que tiene todo el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo y de su presidente Mauricio Sulaimán, será a puerta cerrada y a beneficio de familias en situación de vulnerabilidad de Tijuana y Hermosillo, además de que la Fundación Julio César Chávez va a becar a jóvenes con problemas de adicción para su rehabilitación y los ingresará para tratamiento de seis meses a una de sus tres clínicas.

“El César del boxeo” reconoció estar más nervioso al saber que su hijo Julio va a pelear contra Mario Cázares...

“Yo le dije a mi hijo que no quiero esa pelea. Le dije: es un combate duro, él es un buen peleador, tú vienes de un regreso donde tuviste triple fractura en la nariz. Debiste elegir un rival más fácil. Yo quería una pelea más tranquila, la verdad. Julio ha estado entrenando muy bien, está tomando las cosas con seriedad. Este mes que le queda se va a ir con Freddie Roach. Mi hijo trae ganas de pelear y eso es lo bueno, cree que con su experiencia va a salir adelante y va a ganar.”

Además “El Gran Campeón” Mexicano hizo énfasis en que la pelea sea en 175 libras, el límite superior de la división de peso semicompleto.

“Va a ser en 175 libras o si no, no se hace. Ya dije”.

Pero Mario Cázares dijo que el acuerdo era en las 172 libras, ya que él es un supermediano natural que pelea normalmente en las 168 libras,y aclaró que la propuesta de las 172 libras vino de parte de JC Chávez Jr.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, intervino para pedir a Julio César Chávez Jr. que le mande su peso actual, para ver cómo anda y así facilitar la negociación, pensando en que lo más importante es garantizar la seguridad de los atletas. Sin embargo, el “Júnior” reiteró que cumplirá con el acuerdo al que se había llegado, aunque después propuso las 173 libras. A lo que el representante de Mario Cázares y él aceptaron. Luego continuaron negociando, ya que al “Gran Campeón Mexicano” le preocupa la salud de su hijo, pues dice:

“No hay necesidad de sacrificarse tanto al no haber público presente y al venir de una lesión.”

Por su parte, Julio César Chávez Jr., originario de Culiacán, Sinaloa, con récord profesional de 51-4-1, dijo:

“Mi rival es bueno para hablar, parece político. Eso es lo que ha asustado a mi papá. Esta es una buena pelea para todos. Yo ya tomé mi carrera en serio otra vez gané en Jalisco y contra Daniel Jacobs tuve una lesión. Fue muy difícil para mí retirarme contra Jacobs. Él no me hizo ver mal, lucí muy bien los rounds que peleé. Antes bajé desde los 120 kg a los 72 kg y eso me afectó. Si me clasifican en el CMB me gustaría volver a pelear por un campeonato del mundo.”

Después agregó:

“Yo quiero estar clasificado y todos quieren ver esta pelea porque él (Cázares) está joven e invicto. Si tomo una pelea fácil no me voy a preparar. Quiero demostrar quién soy como boxeador. Tengo más de un año sin dejar de entrenar, me operaron de la nariz y seguí nadando y a los 2 meses hice sparring. Yo me he mantenido listo.”

El rival del “Hijo de la Leyenda”, Mario Cázares, está invicto con 12 victorias como profesional, y el año pasado peleó 3 veces ganando por nocaut 2 de esos combates.

“No soy un boxeador improvisado, soy disciplinado, no tomo, no fumo y asumo un riesgo al subir de división para esta pelea. Yo quiero ser un boxeador que sea ejemplo, tener ese perfil. Yo me levantaba de madrugada a correr en Culiacán sin que nadie me obligara. Después viví 9 meses en un gimnasio en Iztacalco, dormía en el suelo, en una banca, donde fuera...yo vengo desde abajo; así de grande es mi pasión por el boxeo”

Mario Cázares es recordado por haber derrotado a Saúl “Canelo” Álvarez a nivel amateur:

“Fue en una olimpiada nacional en Sinaloa. Gané 4 jueces a 1 y a ambos nos dieron el trofeo a la mejor pelea de toda la olimpiada”.

Mario Cázares estuvo retirado un tiempo del boxeo porque se dedicó a estudiar la Licenciatura en Economía. También externó su admiración por “El Gran Campeón Mexicano” y le recordó que su primera pelea de exhibición, cuando tenía 8 años, fue contra su hijo Omar “Business man” Chávez.

Llama la atención que Julio César Chávez podrá compartir la cartelera con sus dos herederos boxeadores, mientras que Jorge “Travieso” Arce estará acompañado por su sobrino Karim Arce, quien mantiene un récord invicto con 16 triunfos.

La función se realizará sin público y respetando un estricto protocolo sanitario con el objetivo principal de ayudar y lograr un impacto social, además de enviar un mensaje de que a través del deporte se puede salir adelante.