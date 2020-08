Boxeadores retirados con grandes físicos

Ciudad de México.- Retirarse del boxeo no va peleado con seguir manteniendo un estilo de vida saludable fuera del ring. Si bien, los años son el peor enemigo del boxeador, existen valores como la disciplina y la perseverancia que rara vez se salen del estilo de vida de un ex campeón. Incluso, hay quienes han tomado un segundo aire pese a la edad. A continuación, mencionamos a algunos ex peleadores con el mejor físico pese a los estragos del tiempo.



Julio César Chávez

Apenas hace unos días el gran campeón cumplió 58 años y para vivir un segundo amanecer en su vida, tras años de grandes guerras en el ring, además de las conocidas adicciones y excesos del sonorense durante y después de su etapa profesional. Hoy, luce un físico mejor que el que se le vio gran parte de su carrera, más durante el ocaso. Sus últimas peleas de exhibición ante Jorge “Travieso” Arce son la principal evidencia del rejuvenecimiento del “César” del boxeo mexicano.

Marco Antonio Barrera

Con 46 años, Barrera sigue presumiendo una envidiable condición física tras 9 años fuera del deporte. Incluso, se ve que la edad ha ayudado a que el Iztacalco embarnezca aún más y se vea como un joven aún en su etapa de vanidad. No por nada se le conoce como “El Asesino con Cara de Niño”, desde aquellas épocas donde enfrentó a Erik Morales, con actualidad física opuesta a su gran rival y ahora “colega”.

Alex Menendez/Getty Images CANASTOTA, NY - JUNE 11: Inductee Marco Barrera poses beside his plaque inside the museum during the International Boxing Hall of Fame induction Weekend of Champions event on June 11, 2017 in Canastota, New York. (Photo by Alex Menendez/Getty Images)

Mike Tyson

Este es otro temido campeón que entró al apocalytpo de la juventud tras años de castigo y adicciones. A los 54 años el ex campeón de peso completo ha perdido 45 kilogramos y actualmente pesa 104 kilos, gracias a una dieta basada en extraer sangre procedente del cordón umbilical de los recién nacidos, médula ósea o grasa corporal. El propio “Mad Mike” ha confirma que, incluso, el color de su sangre ha cambiado de roja a trasparente debido al efectivo proceso de purificación, una analogía a su nuevo estilo de vida.

Evander Holyfield

Ya que hablábamos de Mike, no podemos dejar pasar a su ex gran rival Evander Holyfield. La motivación de una posible exhibición entre ambos es el principal aliciente para que “The Real Deal” mantenga ese físico encomiable a las 57 primaveras, sin rastros de aquellas famosas guerras por la mordida de Tyson. Hace unas semanas se le vio entrenando a gran nivel para la envidia de muchos jóvenes y activos en el boxeo.

Juan Manuel Márquez

Dentro de la lista podría ser el del físico más envidiable. Márquez siempre fue sinónimo de dedicación y disciplina, lo cual se sigue reflejando a sus 46 años pese a su inactividad desde 2014. Es tan espectacular el molde que aún proyecta el “Dinamita”, que parece que fue ayer cuando lo vimos presumiendo la misma musculatura y definición en sus pesajes ante Manny Pacquiao, en especial los últimos dos. Me atrevería a decir que Juan Manuel aún podría ser competitivo en el boxeo actual, basado en su condición física.

Con información de: @rubensonrd