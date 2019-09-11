¿Quién es el rival de Jaime Munguía?

El sábado 14 de septiembre llega a La Casa del Boxeo el campeón superwelter (69.8 kg / 154

libras) de la Organización Mundial de Boxeo(OMB), Jaime Munguía, para hacer la quinta defensa

de su título mundial en el Dignity Health Sports Park casa del Galaxy de la Major League Soccer

(MLS).

El rival de Jaime Munguía es el campeón africano en peso superwelter Patrick Allotey. Un

hombre que es poco conocido en nuestro continente pero que presume un record interesante; 40

victorias, 3 derrotas, cero empates y 30 nocauts. Allotey, tiene 28 años de edad y 13 como profesional. Desde su debut en el 2006 solo ha peleado 4 veces fuera de Ghana (su país natal) y no le ha ido bien.

14 de junio del 2013

Patrick Allotey viajó a Estocolmo y derrotó por nocaut técnico al ugandés nacionalizado sueco

Patrick Bogere.

15 de marzo del 2014

Lusaka, capital de Zambia recibió al hasta entonces invicto Allotey que presumía un récord de 30

victorias, cero derrotas. En el round 8 la referee Sylvia Mokaila detuvo el combate para declarar

ganador a Charles Manyuchi de Zimbabwe.

18 de abril del 2015

Con la primera derrota en su historia profesional Patrick Allotey (próximo rival de Jaime Munguía)

viajó a los Estados Unidos para enfrentar al zurdo brasileño Patrick Teixeira. Allotey cayó

noqueado en el round 2. Segunda derrota para el ghanés.

29 de octubre del 2016

Después de un par de caídas consecutivas fuera de su país, Allotey regresó a Ghana para recobrar

la confianza y el ritmo. Ganó 4 peleas, todas por nocaut y con la pila recargada viajó a Kazajistán

(tierra de Gennady Golovkin) para retar al kazajo invicto Kunat Islam. La pelea se decidió en las

tarjetas y por unanimidad Patrick Allotey volvió a perder.

Podemos resumir que:

1.- El rival de Jaime Munguía ha perdido en 3 de las 4 ocasiones que ha peleado fuera de su país.

2.- Dos de las tres derrotas de Patrick Allotey han sido contra rivales que se llaman igual que él.

3.- Sus tres derrotas han sido contra peleadores con los que no comparte nacionalidad.

4. Patrick Allotey nunca ha ganado en Estados Unidos.

5.- Dos de las 3 derrotas de Allotey han sido por nocaut.

César Castro, Azteca Deportes