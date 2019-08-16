Emanuel Navarrete en la Casa del Boxeo

El boxeador mexicano Emanuel Navarrete se declaró listo para dar una gran pelea y defender el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Francisco de Vaca, en la que podría ser una de sus últimas peleas en esta división.

En condiciones para realizar la segunda defensa del título de las 122 libras, el “Vaquero” Navarrete y De Vaca dieron sus últimas impresiones en rueda de prensa rumbo a la velada que se realizará el sábado en el Banc of California Stadium.

“La verdad para mí no importa el rival. Yo siempre me preparo al 100 por ciento para cada una de mis peleas y esta no fue la excepción”, afirmó Emanuel.

Luego del trabajo realizado en el gimnasio, aseveró que está en condiciones para lo que presente el retador, “si viene a dar una pelea dura, pues yo estoy preparado para ir aún más duro. Estoy listo para dar una gran batalla a todos los fans”.

En espera de salir con el brazo en alto, el pugilista aseguró que en caso de seguir en el trono buscará la unificación, pero si ninguno de los otros campeones lo acepta subirá a la división de peso pluma en busca de nuevos retos.

“Lo he dicho ya en varias ocasiones, si los campeones de la división no quieren aceptar el reto de unificar, yo estaría subiendo a pluma. Si todo sale bien el sábado quizá haga otra pelea en supergallo, pero si no logro una pelea unificatoria, subiría a las 126 libras”, indicó.

Por su parte, De Vaca se mostró agradecido por la oportunidad de estelarizar la función y disputar un título mundial, sueño que se le hará realidad, pero falta lo más importante, que es el triunfo.

“Estoy listo. Quería pelear por un título mundial desde que tenía cinco años y ahora que tengo la oportunidad haré realidad mi sueño este sábado, habrá un nuevo campeón mundial para Phoenix y Michoacán”, afirmó.

También estuvieron el ex campeón Jessie Magdaleno y Rafael Rivera, quienes se medirán a 10 asaltos en la división de los pluma. Destacaron las virtudes de su oponente, pero también con la seguridad de ganar y dar una gran pelea.

“Ha batallado con grandes peleadores, yo también y he hecho un gran trabajo. No puedo pasarlo por alto porque él también está aquí para dar un gran espectáculo, lanza muchos golpes y es rápido, eso sé hacer y será una gran pelea”, apuntó Jessie, quien va por una nueva oportunidad titular.

Rivera, por su parte, expresó que aprovechará al máximo la oportunidad sin importar que enfrente esté un peleador agresivo, “pero estoy aquí para hacer mi trabajo, y ya sea ante un campeón o ex campeón mundial, voy a pelear bien".

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