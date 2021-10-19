Boxeo mexicano pierde un campeón del mundo en sorpresiva pelea

El boxeo mexicano sufrió un tropiezo: Elwin “La Pulga” Soto (19-2-0, 13 ko’s) perdió el cinturón peso minimosca (108 libras / 48.988 kg) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO) al caer por decisión dividida (SD) ante el boxeador puertorriqueño Jonathan “La Bomba” González (25-3-1, 14 ko’s) en el Chukchansi Park de Fresno California.

Después de 12 rounds, los jueces Robert Hoyle y Zachary Young entregaron tarjetas idénticas 116-112, en favor del boricua. Mientras que Daniel Sandoval otorgó una puntuación 112-116 para el mexicano.

Una derrota dolorosa para Soto quien había defendido exitosamente el cinturón de las 108 libras en tres ocasiones ante rivales complicados y de primer nivel. Como el filipino Edward “El Heneral Fighting” Heno (14-1-1, 5 ko’s), el nicaragüense Carlos “Chocorroncito” Buitrago (32-6-1, 18 ko’s) el japonés Katsunari Takayama (32-9-0, 12 ko’s).

El responsable de la derrota de la “Pulga” (que se había mantenido invicto desde marzo del 2017) fue el experimentado Jonathan “La Bomba” González, de 30 años de edad, digno representante del estilo de pelea de “La Isla del Encanto”.

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Con la victoria ante Elwin Soto, González completó la docena de peleadores mexicanos vencidos.

1.- Manuel Ignacio Galaviz (Sonora) KO r-2 / 6 – Octubre 7, 2011

2.- José Rivera (Jalisco) UD en 6 R – Octubre 22, 2011

3.- (X2) Samuel Gutiérrez (Tamaulipas) UD en 6 R – Marzo 4, 2017 y TKO R-5 / 6 – Febrero 3, 2012

4.- Saúl Eduardo Hernández (Baja California) TKO R-2 / 6 – Agosto 18, 2012

5.- Dany Flores (CDMX) TKO R-6 / 6 – Octubre 19, 2012

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6.- Francisco Pérez Cárdenas (CDMX) UD en 8 R – Abril 20, 2013

7.- Ricardo Rodríguez (CDMX) SD en 10 R – Febrero 23, 2018

8.- Julián Yedras (Tabasco) UD en 10 R – Julio 20, 2018

9.- Juan Alejo (Nuevo León) TKO R-8 / 10 – Noviembre 16, 2018

10.- Saúl Juárez (CDMX) UD en 10 R – Febrero 21, 2020

11.- Armando Torres (Edomex) TKO R-4 / 10 – Mayo 21, 2021

12.- Elwin Soto (Baja California) UD en 12 R – Octubre 16, 2021

El único mexicano que pudo derrotar a “La Bomba” fue “El Guerrero Azteca” Giovani Segura. El originario del municipio de Altamirano, Guerrero ganó aquel combate por nocaut, en el cuarto episodio de un duelo pactado a 10 en Isla Verde, Puerto Rico el 17 de agosto del 2013.

*Dato curioso. Jonathan “La Bomba” González debutó como boxeador profesional ante su homónimo y paisano Jonathan González Rosario, nacido en Manatí, Puerto Rico.

Con el resultado del sábado, México se queda con 6 campeones mundiales vigentes.

1. Esteban Bermúdez – Campeón minimosca AMB

2. Julio César “Rey” Martínez – Campeón mosca CMB

3. Juan Francisco “Gallo” Estrada – Campeón supermosca CMB

4. Emanuel “Vaquero” Navarrete – Campeón pluma OMB

5. Óscar Valdez – Campeón superpluma CMB

6. Saúl “Canelo Álvarez – Campeón supermediano CMB, OMB y AMB