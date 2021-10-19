Presentan cartel oficial de pelea: Jackie Nava vs Barby Juárez

El boxeo mexicano en su rama femenil está por escribir uno de los momentos más esperados en la historia, cuando se midan en Tijuana, Jackie Nava ante Mariana Barby Juárez.

Será el próximo 30 de octubre en el Auditorio de la ciudad fronteriza, en donde Jackie Nava se ponga los guantes al igual que Mariana Juárez, para accionar sus puños en uno de los pleitos que más expectativas ha generado en los últimos años.

Han sido bastantes los intentos por celebrar este combate, pero ahora ambas partes han llegado a los acuerdos necesarios para medirse en la categoría de los supergallos.

10 cosas que no sabías sobre la boxeadora Jackie Nava

El cartel oficial de la pelea Jackie Nava vs Barby Juárez

El lunes la promotora Zanfer anunció el cartel oficial de la reyerta que de forma oficial también será el 30 de octubre en el Auditorio de Tijuana, información que Jackie Nava ya había adelantado en redes sociales.

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Además en este enfrentamiento de corte femenil, estará en disputa el campeonato mundial diamante supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que ambas guerreras saldrán a entregarse en 10 episodios con duración de 2 minutos cada uno.

¿Cómo llega Jackie Nava y Barby Juárez al combate?

Para el duelo de este próximo sábado, Jackie Nava llega en el papel con una mejor condición al haberse presentado de forma constante en los últimos meses.

Ambas pugilistas se encuentran alistando sus armas en sus campamentos para arribar al duelo en el peso adecuado, con condición física óptima y sobre todo con la técnica a punto.

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Últimas 5 peleas de Jackie Nava

*Jackie Nava vs Karina Fernández - Tijuana - Gana DU

*Jackie Nava vs Marisol Corona - CDMX - Gana DU

*Jackie Nava vs Estrella Valverde vs CDMX - Gana DU

*Jackie Nava vs Marcela Acuña - Vallarta - Empate

*Jackie Nava vs Carolina Álvarez - Tijuana - Gana RTD

Últimas 5 peleas de Barby Juárez

2021-05-21 - Barby Juárez vs Alejandra Soto - Gana por RTD

2020 - 10 - 31- Barby Juárez vs Alejandra Luna - Pierde por DU

2019 - 10 - 12 - Barby Juárez vs Carolina Raquel - Gana por DU

2019 - 06 -15 - Barby Juárez vs Diana Fernández - Gana por DU

2019 - 03 - 02 - Barby Juárez vs Eva Naranjo - Gana por DU