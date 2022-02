Príncipe Cuadras va por título supermosca CMB ante Jesse Rodríguez

Jesse Rodríguez Franco será el peleador que tome el lugar del tailandés Wisaksil Wangek, mejor conocido como “Srisaket Sor Rungvisai”, luego de que el excampeón mundial peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo diera positivo a Covid 19 y se bajara de la pelea que se celebrará el sábado 5 de febrero en Phoenix Arizona ante el mexicano Carlos “Príncipe” Cuadras.

Jesse Rodríguez es originario de San Antonio, Texas presume, a sus 22 años de edad, un record invicto en 14 peleas con 10 nocauts. El “Bam”, como se le conoce en el mundo del boxeo a Jesse, estaba considerado en la cartelera que estelarizarían Cuadras y “Rungvisai”, pero debido a la baja del tailandés escaló hasta la marquesina para colocar su nombre junto al del “Príncipe” quien no se siente como favorito, por el contrario, sabe que debe trabajar con mucho cuidado sobre la lona para evitar que se presente una sorpresa en forma de nocaut.

Cuadras confesó que se sintió decepcionado en un inicio por no enfrentar a Rungvisai, pero su ánimo cambió al recordar que en juego estará el cinturón vacante peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Un título que despierta el hambre del excampeón mundial.

Carlos Cuadras / Excampeón mundial supermosca CMB

“Pues yo creo que me podría ir a un buffet con el hambre que tengo de ser campeón, la verdad, estoy muy motivado. Sea el rival que sea, a lo mejor, son pequeñas pruebas que me pone Dios en el camino para ver si desisto pero la verdad estoy firme”.

Sobre aprovechar la oportunidad y buscar un nocaut desde el principio de la pelea, Cuadras expresó que prefiere ir con cuidado.

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT Foto previo a la pelea de Carlos Cuadras (MEXICO) vs Srisaket Sor Rungvisai (TAILANDA), en la Foto: CARLOS CUADRAS, SRISAKET SOR RUNGVISAI 31/05/2014/MEXSPORT/ OSVALDO AGUILAR Sala de Armas, Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México Foto previo a la pelea de Carlos Cuadras (MEXICO) vs Srisaket Sor Rungvisai (TAILANDA), en la Foto: CARLOS CUADRAS, SRISAKET SOR RUNGVISAI 31/05/2014/MEXSPORT/ OSVALDO AGUILAR Sala de Armas, Granjas Mxico, Iztacalco, Ciudad de Mxico

“Pues obviamente si lo agarro con un golpe en el primero o segundo no lo voy a perdonar, pero yo voy a salir a trabajar mi pelea y trabajar con mi experiencia también. Si me voy a buscar el nocaut me pueden agarrar a mí, fue lo que me pasó en la pelea con “Gallo” Estrada. Por ir a buscar y querer el nocaut al final salí noqueado. Voy a estar con mucho cuidado trabajándolo con fortaleza mental e inteligencia y si ya lo veo flojo pues obviamente si ya a apretar un poquito para buscar el nocaut”.

Torneo supermosca del CMB dio gira radical

A pesar de que el espectacular cuadrangular en peso supermosca que organizó el Consejo Mundial de Boxeo se fragmentó a causa del Covid 19, los peleadores estarán contemplados para resolver quién es el mejor en las 115 libras entre estos grandes nombres. A Román “Chocolatito” González, Juan Francisco “Gallo” Estrada, Carlos “Príncipe” Cuadras y “Sor Rungvisai” se le suman Julio César “Rey” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez.

Sobre el futuro de cómo resolver esta intensa rivalidad Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo resolvió:

Mauricio Sulaimán / Pdte. Consejo Mundial de Boxeo (CMB/WBC)

Vamos a revisar, después de esta pelea y después de la pelea del 5 de marzo, cuál es el estatus de “Gallo” Estrada y del tailandés para hacer una definición de los espacios en la división. Como ustedes saben hicimos un nombramiento el año pasado después de la gran pelea que dieron “Chocolatito” y Estrada, nombrando a Estrada “Campeón Franquicia” bajo la petición de Matchroom, (sus promotores) y eso permitió que se ordenará la tercera pelea entre ellos. Este torneo (“Gallo” vs “Chocolatito” y Cuadras vs “Rungvisai”) pintaba para hacer algo espectacular y así será nada más falta superar el tema del Covid-19. Ya que pasen estas dos primeras peleas (“Rey” Martínez vs “Chocolatito” y Cuadras vs Jesse Rodríguez) haremos la definición de los pasos a seguir.

La división supermosca sigue caliente y seguramente y los ahora 6 peleadores involucrados nos entregarán peleas inolvidables en las 115 libras.