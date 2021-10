Tyson Fury y Deontay Wilder llegan a Las Vegas para su duelo

El campeón mundial de la WBC y lineal del peso pesado Tyson “El Rey Gitano” Fury y el ex campeón mundial del peso pesado Deontay “El Bombardero de Bronce” Wilder hicieron sus grandes arribos a Las Vegas este martes por la noche, inaugurando de esa manera al tercer capítulo de la trilogía por el título mundial del peso pesado que se llevará a cabo este sábado, 9 de octubre en vivo por Azteca Siete , aztecadeportes.com y nuestra App.

La semana de una de las grandes rivalidades del peso pesado en la actualidad se reanudó con ambos boxeadores expresando sus respectivas intenciones de dirimir quien de los dos es el mejor de una vez por todas este sábado por la noche.

En principio, Tyson fiel a su estilo se mostró confiado de cara al choque “Tú puedes ir a la universidad y obtener un posgrado en casi dos años, así que eso es muy fácil de hacer para un boxeador”. opinó Fury. “No importa lo que Deontay Wilder haga, ¡yo lo noquearé!”

Por su parte, Deontay también mostró sus garras a la hora de agarrar el micrófono y dijo “Me veo moliéndolo a golpes para luego noquearlo”, expresó Wilder. “Yo voy a ofrecer una gran actuación este sábado por la noche”.

Antecendentes entre ambos

Fury sorprendió y la pegada de Wilder no resolvió.Tyson Fury estaba tirado en el suelo. Se encontraba tumbado a falta de algo más de dos minutos. El inglés era la segunda vez que se iba al suelo y esta parecía la definitiva. La pegada de Deontay Wilder no perdona... hasta el 1 de Diciembre de 2019. El ‘Bombardero de Bronce’ conectó dos veces a su oponente y no lo durmió. Extraño, pero sucedió. Fury sorprendió a todos.

En tanto que en la segunda pelea, Fury explotó su inteligencia y superó por completo a Wilder.Era muy inferior, le estaban dando un baño y era lo mejor, pero él no lo vio así. Le sentó tan mal que no dudó en romper con su esquina por la acción. Además, el ya excampeón achacó su mal rendimiento a la armadura con la que salió. Cree que le quitó mucho físico estar tanto tiempo con ese peso encima.

Desde las a las 10:30 PM el sábado podrás vivir este tremendo duelo de Box por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App.