Tyson vs Jones - La suma de dinero que ganará Mike será donada

A tan solo dos días de que se lleve a cabo la esperada pelea de exhibición entre la leyenda de los pesos completos Mike Tyson y Roy Jones Jr., se dieron a conocer los salarios que obtendrán ambos boxeadores.

De acuerdo a Yahoo noticias, Tyson percibirá un salario superior a los 10 millones de dólares, mientras que su rival solo obtendrán un millón.

Sin embargo, Tyson aseguró que toda la ganancia que obtenga será donada a la caridad y que no le interesa hacerse millonario.

“Será para varias organizaciones benéficas, por lo que nadie tendrá que preocuparse de que yo me haga rico o me ponga celoso y diga que hago esto por dinero”. Añadió que “no obtengo nada y me siento bien haciendo esto porque puedo”.

A pesar de las reglas, Tyson y Jones no lo consideran una exhibición

Mike Tyson, de 54 años, no ha peleado desde que sufrió una derrota ante Kevin McBride en 2005, mientras que el último combate de Roy Jones Jr., de 51 años, fue en 2018.

Aun así, ambos boxeadores conocen el arte de la promoción e hicieron todo lo posible para despertar el interés en el evento, al dejar en claro que se están preparando para pelear, no solo para entrenar.

“Tienes a Mike Tyson y Roy Jones. Yo vengo a pelear y espero que él venga a pelear y eso es todo lo que necesitan saber”, dijo Tyson durante una conferencia telefónica. “Estoy listo para hacerlo y me siento muy bien. Estamos listos para ir a la guerra”, aseveró Tyson.

Jones Jr., por su parte, se pasó más tiempo alabando a Tyson que provocando al excampeón.

“Me estoy preparando como me preparo para cualquier otra pelea porque estoy peleando contra el gran Mike Tyson, ¿cómo no puedes prepararte para eso?”, mencionó Jones Jr.

“Sería estúpido no entrenar cuando vas a enfrentarte al golpeador más duro que probablemente vas a enfrentar en tu vida. ¿Quién sube al ring con el legendario Mike Tyson y piensa que esto es una exhibición?”, concluyó.

