Un día como hoy, Rocky Marciano anunció su retiro

Rocco Francis Marchegiano, mejor conocido como Rocky Marciano es uno de los boxeadores peso completo más importantes de la historia. El título mundial peso pesado de la National Boxing Association lo conquistó el 23 de septiembre de 1952 al derrotar por nocaut en el round 13 de 15 al campeón Jersey Joe Walcott en el Estadio Municipal de Filadelfia.

Hizo 6 defensas exitosas de ese cinturón incluyendo una revancha inmediata con Walcott, que Rocky definió con un nocaut en el primer episodio. También se impuso en dos ocasiones al excampeón mundial conocido como “La Cobra de Cincinnati” Ezzard Mack Charles. Incluso, Marciano, fue el encargado de ponerle fin a la carrera de Joe Louis con una victoria por nocaut técnico en el round 8 en 1951.

Rocky Marciano pertenece a la exclusiva lista de 16 campeones del mundo que se retiraron invictos. Con un record de 49 victorias con 43 nocauts y cero derrotas. Comparte este grupo con boxeadores como Ricardo “Finito” López (51-0-1), Joe Calzaghe (46-0), Floyd Mayweahter Jr. (49-0), Andre Ward (32-0), Edwin “El Inca” Valero (27-0) y varios más.

La revelación de Don Lama sobre Rocky Marciano

El historiador, escritor, periodista y analista de boxeo Eduardo Lamazón, me compartió información que no aparece en el récord de Marciano. “Don Lama” comentó que el verdadero récord de Rocco Francis Marchegiano es de 52 victorias y 2 derrotas. Los tropiezos fueron ante Colie Wallace y Bob Girard, pero fueron borrados de los registros bajo el pretexto de que esos combates se habían llevado a cabo bajo un reglamento amateur y no podían contarse como una pelea profesional.

Además del record invicto, Rocky Marciano es famoso por su poderosa mano derecha con la que consiguió un gran porcentaje de esos 43 nocauts que aparecen en su vitrina a la que bautizó cariñosamente “Suzie Q”.

La última pelea de Marciano, a quien también se le conocía como “The Brockton Blockbuster”, sucedió el 21 de septiembre de 1955. Noqueó en el round 9 de 15 al estadounidense Archie Moore en una defensa exitosa del campeonato mundial peso compelto de la National Boxing Association en el Yankee Stadium de Nueva York.

Luego de 7 meses y 6 días, el viernes 27 de abril de 1956 hizo pública la decisión de su retiro del cuadrilátero a los 31 años de edad, para pasar más tiempo con su familia.

