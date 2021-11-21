Ver gratis EN VIVO la celebración de 15 años de Box Azteca
Esta noche Box Azteca La Casa del Boxeo, celebrará con un magno evento, el 15 aniversario, en el que se han gestado grandes historias.
Box Azteca llega a sus 15 años, y para celebrar este día especial, tendremos una fiesta de súper lujo que podrás ver en vivo, gratis y con una cobertura por televisión y redes sociales, en las que aparecerán entrevistas y contenidos especiales.
SIGUE AQUÍ LA FIESTA DE BOX AZTECA EN VIVO Y GRATIS
Celebración de lujo de Box Azteca por sus 15 años
La Casa del Boxeo se tomó en serio esta celebración y convocó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Eddy Reynoso, Sugar Ray Leonard, Ilunga Makabu entre muchas otras personalidades del boxeo mundial.
Box Azteca presenta esta fiesta, este sábado 20 de noviembre a las 11:00 PM, por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra app. No puedes dejar de verla.
Box Azteca está de fiesta por su 15 aniversario