Ver gratis EN VIVO la celebración de 15 años de Box Azteca

Box Azteca llega a sus 15 años, y para celebrar este día especial, tendremos una fiesta de súper lujo que podrás ver en vivo, gratis y con una cobertura por televisión y redes sociales, en las que aparecerán entrevistas y contenidos especiales.

SIGUE AQUÍ LA FIESTA DE BOX AZTECA EN VIVO Y GRATIS

Celebración de lujo de Box Azteca por sus 15 años

La Casa del Boxeo se tomó en serio esta celebración y convocó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Eddy Reynoso, Sugar Ray Leonard, Ilunga Makabu entre muchas otras personalidades del boxeo mundial.

Box Azteca presenta esta fiesta, este sábado 20 de noviembre a las 11:00 PM, por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra app. No puedes dejar de verla.