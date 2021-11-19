Canelo Álvarez estará en vivo en el festejo de 15 años de Box Azteca

El boxeador Saúl Canelo Álvarez estará este sábado 20 de noviembre en la celebración de 15 años de La Casa del Boxeo, en donde se darán cita grandes pugilistas internacionales, campeones de antaño y actuales.

Box Azteca está celebrando 15 años de actividades sin pausa, más de 800 sábados de dedicar toda la pasión y la energía para el deporte de los puños. Han sido días de empeño para ofrecer el mejor contenido, reinventándonos en cada momento para lograr ser los mejores, y se ha logrado.

Caso similar al de Saúl Canelo Álvarez, que en su trayectoria ha tenido como bandera, la disciplina y el anhelo de siempre superarse pese a todos los obstáculos que se puedan presentar y los importantes desafíos que ha decidido encarar.

Pelea Completa Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Caleb Plant | Box Azteca

Saúl Canelo Álvarez en Box Azteca

Para esta magna celebración de 15 años, que se cuenta sencillo, pero que ha tenido un sinfín de tareas que realizar, Saúl Canelo Álvarez ha sido uno de los principales boxeadores, pues desde sus inicios se presentó en La Casa del Boxeo, cuando tenía peleas en escenarios modestos y con bolsas pequeñas.

Canelo se puso grandes objetivos y fue llegando a la cima, siendo campeón superwelter, mediano, supermediano y hasta semicompleto. Todas esas historias las hemos relatado en La Casa del Boxeo, y ahora es Saúl ‘Canelo’ Álvarez quien estará con nosotros, en las instalaciones de TV Azteca, para vivir nuestra celebración.

Recién desempacado de sus vacaciones por Francia, y aterrizado en la Ciudad de México para ser parte de la Convención 59 del CMB, y acompañar a su entrenador Eddy Reynoso en la entrega de un reconocimiento especial por la trayectoria, Canelo se dará un espacio en sus vacaciones para celebrar junto al Box Azteca Team y muchas figuras.

Canelo y Eddy Reynoso recibirán cinturón de La Casa del Boxeo

En la emotiva ceremonia que será el 20 de noviembre, se reconocerán a diferentes figuras del pugilismo y personalidades que han construido esta historia del boxeo, siendo dos de los principales condecorados, Canelo Álvarez y Eddy Reynoso.

El boxeo mexicano desde hace décadas ha tenido un lugar especial en el orbe, pero en los últimos diez años en el ámbito internacional la principal figura es Canelo Álvarez, quien tiene las grandísimas reyertas, las grandes bolsas, las oportunidades más anheladas y los grandes escenarios.

TE PODRÍA INTERESAR: BOX AZTEC TENDRÁ UNA GRAN CELEBRACIÓN POR SUS 15 AÑOS

Claramente hay una baraja importante de pugilistas de gran talla y que están entre los mejores del mundo, como Óscar Valdez, ‘Vaquero’ Navarrete, ‘Gallo’ Estrada y otros tantos que destacan.

Pero Saúl Álvarez, con sus 4 títulos en diferentes divisiones y su marca de campeón indiscutido en las 168 libras, es un peleador de época.