Yamileth Mercado retuvo el cinturón del CMB; la batalla tuvo secuelas

El sábado subió al cuadrilátero la campeona mundial peso supergallo (122 libras / 55 kilos, 338 gramos) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB) Yamileth Mercado (17-2, 5 ko’s), para exponer por primera vez su cinturón. “Yeimi” enfrentó a la sonorense Julissa Alejandra Guzmán (11-2-2, 5 ko’s).

Fue una batalla extraordinaria por el cinturón verde y oro a 10 episodios de dos minutos cada uno. Desde el primer episodio, la retadora salió a buscar el campeonato, olvidándose por completo del round de estudio. La campeona respondió a la altura de las circunstancias y desde el primer campanazo disfrutamos de una pelea de alto nivel.

El primer round fue para Alejandra (según La Tarjeta Lamazón), La campeona salió al segundo con una mejor lectura de la rival y le arrebató la batuta a “La Roquera” durante un par de vueltas. En cuarto episodio (para mí, junto con el décimo, el mejor de toda la pelea), Yamileth resintió el poder de Alejandra, quien retomó la propuesta en el combate. Los minutos siguientes fueron para Yamileth, quien poco a poco, con oposición y en rounds muy cerrados se fue adueñando de la pelea.

Alejandra tuvo un cierre magnífico, recobró el brillo de los episodios y destacó en el último round. Desafortunadamente no fue suficiente para cambiar el rumbo del barco, debido a un fractura en su brazo derecho.

🚨IMÁGENES FUERTES🚨



Alejandra "La Rockera" Guzmán fue operada tras fracturarse en la pelea contra Yamileth Mercado. https://t.co/twaxpopL1b — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 8, 2021



La decisión de los jueces ya estaba escrita, y con tarjetas 98-92, 98-92 y 98-93 Yamileth “Yeimi” Mercado retuvo el cinturón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Después de la victoria, la campeona acudió al médico, y compartió lo siguiente en su cuenta de Instagram.

Como pueden ver, mi membrana timpánica está rota, desde el 5to round, me aturdí por algún mal golpe, desde ese round me sentía mal en espacio. Escuchaba y veía distorsionado todo, tenía vértigo por un oído reventado, sin embargo, la condición física me permitió continuar.

Bien lo dijo mi entrenador @josealfredocaballero con una buena condición física uno puede respirar, oxigenar el cerebro y visualizar todos los golpes y movimientos, así fue. Quizá en la primera mitad del décimo round me descompuse porque no me sentía bien, pero en cuanto me acomodé en las cuerdas y respiré no recibí ni un golpe conecté varios más.

De acuerdo a una insitución médica, esto es una rumpura de tímpano.

“Una ruptura del tímpano (perforación de la membrana timpánica) es un agujero o desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo externo del oído medio (tímpano).

Una ruptura del tímpano puede provocar pérdida de audición. También puede hacer que tu oído medio sea vulnerable a las infecciones.

Una ruptura del tímpano por lo general se cura en pocas semanas sin tratamiento. Pero a veces requiere un parche o una reparación quirúrgica para sanar”.

La recuperación de una perforación de tímpano puede llevar entre tres y seis meses. Aunque depende del paciente y el tipo de lesión.

Yamileth Mercado también le dedicó líneas la “Caballeros Team” como agradecimiento de la preparación y guía que recibió de su entrenador Alfredo Caballero. Todo fue gracias a la gran preparación que mi equipo @caballerosteambox y yo realizamos.

Las peleas se ganan desde el gimnasio ganador, todos los representantes han salido victoriosos, eso es admirable y aún faltan los demás en próximas fechas. Felicidades entrenador, siéntase my orgulloso de ustedes como yo me siento de tenerlos.

Yamileth Mercado retuvo el título, ahora viene el periodo de recuperación y hasta después será prudente pensar en lo que sigue en la carrera de la campeona verde y oro.

Del otro lado, “La Roquera”, Alejandra Guzmán entró al quirófano para ser atendida por una fractura en el brazo derecho.