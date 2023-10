Boxeador Marco Verde gana la medalla de oro en el boxeo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

El boxeador mexicano Marco Verde, logró ganar este viernes la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, al derrotar en la gran Final de la categoría de 71 kilos al ecuatoriano José Gabriel Rodríguez.

En una reñida pelea, el azteca mostró su talento y poder, para salir bañado en oro de la justa que se celebra en Chile, donde el peleador dejó a 4 rivales para poder sumar una alegría a la delegación mexicana y además obtener su boleto a los Juegos Olímpico de París 2024.

Las palabras de Marco Verde luego de ganar el oro en Santiago 2023

“Estoy muy orgulloso, fue una pelea muy dura, antes ya había peleado con él. Fue muy duro, fue un combate de muchos golpes, al inicio me conectó y me dieron conteo, pero eso no me dio para abajo y salgo con la mano en alto.

“Detrás de estoy hay mucho sacrificio. Mucho que ver mis entrenadores y mis papás. Tal vez yo me cuelgo la medalla, pero también les pertenece a ellos.

“Se la dedico a mi familia, a mi México y por último a mí.

“Faltan 9 meses para París. La competencia cada vez está más dura. Se va volando el tiempo, pero seguiremos preparándonos”, indicó Marco Verde a los medios al bajar del ring.

El camino de Marco Verde para conseguir el oro en Panamericanos

El boxeador mazatleco debutó en los Juegos Panamericanos el 22 de octubre en la ronda de preliminares, dando cuente de Jorge Cuellar Terry, de Cuba, por puntaje de 5-0 lo que significa que durante la pelea, los cinco jueces vieron ganar al mexicano, lo que sería una decisión unánime.

Con esta victoria, Verde se metió a los Cuartos de Final, fase en la que despachó a Omari James, el 25 de octubre también por 5-0, en una gran exhibición del joven peleador de 21 años.

En Semifinal el jueves, se enfrentó a Teodoro Beckford de Panamá del mismo modo por 5-0, obteniendo luego de tres combates su boleto a la Final por el Oro en los Panamericanos de Santiago 2023.