Boxeador amenaza con suicidarse tras la muerte de su rival

Hace unos días el mundo del boxeo sufrió un duro golpe, pues en una pelea en Sudáfrica, Simiso Buthelezi perdió el sentido y comenzó a lanzar golpes al aire. Días después perdió la vida; ahora su rival, Siphesihle Mntungwa, revela que ha recibido múltiples amenazas e incluso piensa en suicidarse.

Simiso Buthelezi fue llevado al hospital luego de su pelea, donde se comentaba que su salud no corría peligro, pues le realizarían algunos exámenes médicos para determinar qué le sucedió, pero la situación se complicó y fue inducido al coma; poco después perdió la vida.

El boxeador Mntungwa amenaza con suicidarse

De acuerdo a una entrevista dada a ‘Sowetan Live’, Siphesihle Mntungwa reveló que la ha pasado muy mal desde que Buthelezi murió, pues cientos de aficionados le echan la culpa de este trágico hecho, pero no sólo eso, sino que lo insultan y amenazan por redes sociales.

“Recibí fuertes críticas y recibí insultos en las plataformas de redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado. Ha tomado otro nivel ahora que él falleció. Hasta mis vecinos han publicado mensajes muy feos sobre mí en las redes sociales. Ya no estoy a salvo. Yo no maté a Simiso. Es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de boxeo, pero no fue una cuestión de vida o muerte”, dijo el boxeador.

Sudafrica: Simiso Buthelezi (4-1) peleaba con Siphesihle Mntungwa (7-1-2) en el último Round ya casi ganaba la pelea cuando perdió el control de sí mismo y confundió al árbitro con el oponente, Simiso de pantaloncillos claros falleció hoy menos de 72 horas después de la pelea pic.twitter.com/cqMp0tZ02p — WI-JO-® (@wijors) June 8, 2022

Tras esto, comentó que la situación se ha empezado a tornar insoportable e incluso piensa con quitarse la vida, pues tras la muerte de su rival no vive tranquilo y ya no está en un entorno agradable para su salud mental.

“Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa. Me voy a suicidar. Todo lo que quería era ganar el título, que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia. Soy el único que trabaja en casa. Ganar ese título me iba a ayudar financieramente. Pero la gente me ha tildado de asesino. Podría haber sido yo”, sentenció.

Siphesihle Mntungwa ganó su pelea en el décimo round luego de que Simiso comenzó a lanzar golpes al aire, pero aquella victoria ha sido todo un martirio desde entonces.