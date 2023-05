¿Qué pasa cuando un boxeador no da el peso en el pesaje?

Ahora sí, casi todo está listo para la esperada pelea entre el Canelo Álvarez y John Ryder, combate que marca el regreso del mejor libra por libra a nuestro país, y que tendrá como sede el Estadio de las Chivas ante más de 50 mil aficionados.

Pero previo a todo eso, viene la Ceremonia del Pesaje. El Teatro Degollado, uno de los lugares más icónicos de Guadalajara, será el recinto donde se realizará, donde ambos pugilistas pactaron el enfrentamiento en las 168 libras, peso supermediano, que equivale a unos 76 kilogramos.

¿Qué pasa si alguno de los boxeadores no da el peso?

En caso de que alguno de los dos no llegara a dar el peso previamente pactado, esto podría llegar a suceder. Si hay un acuerdo entre ambos, y a pesar de que alguno no esté en el límite indicado, no existe una sanción y la pelea se realiza.

Ahora bien, si el rival no está de acuerdo, puede llegar a existir una multa económica, y tras la sanción se tomará la decisión si — es el caso —ver si los cinturones en juego si se disputarán o se retirarán de la pelea.

El caso más extremo sería cancelar definitivamente la pelea, y así el evento, además de la multa económica antes mencionada.

