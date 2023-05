La familia: el motor que impulsa la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez

¡La familia es lo más importante en la vida de todo hombre! Y la de Saúl “Canelo” Álvarez lo apoya en todo momento. El boxeador tapatío tiene un nuevo reto, el sábado peleará contra el británico John Ryder en el Estadio de las Chivas.

El “Canelo” Álvarez está en su casa y con su gente. Saúl llegó a la conferencia de prensa de la mano de su esposa Fernanda Gómez y su hija María Fernanda.

El cara a cara de Canelo Álvarez y John Ryder en Conferencia de Prensa

La pequeña hija de Saúl Álvarez se convirtió en reportera personal del pugilista. Estuvo atenta a las preguntas de la prensa, grabó los mejores momentos y hasta sacó fotos del evento.

“Canelo” apoya a su hijo en el boxeo

La pasión se hereda y el pequeño Adiel Álvarez ya sigue el ejemplo de su papá. El heredero de 4 años ya se pone los guantes y se sube al cuadrilátero para entrenar el deporte de los puños.

“Ya le he dicho que es un deporte muy difícil, pero si se quiere dedicar al boxeo no me queda más que apoyarlo. Al final a lo que él quiera dedicarse está bien, pero sí preferiría que se dedicara a otra cosa”, dijo Saúl “Canelo” Álvarez sobre la pasión de hijo por el boxeo.

México, Jalisco y toda su familia apoya al “Canelo” Álvarez, quien acaba de abrir su cuenta de tik tok y ya tiene miles de seguidores en la famosa red social del momento.

“Los de mis redes sociales quisieron abrir la cuenta y encantado de estar subiéndole cosas a la gente en tik tok, creo que se ha hecho muy popular y encantado de poner videos y estar interactuando con la gente”, señaló “Canelo” para los micrófonos de Azteca Deportes.

Este sábado, Saúl “Canelo” Álvarez busca escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva y lo hará en compañía de sus seres queridos y de todo un país, que quiere un triunfo más de su gran ídolo.