Esperanza para el boxeo en Juegos Olímpicos a casi tres años de Los Angeles 2028

El boxeo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, ha dado un paso muy serio para regresar al programa, luego de salir por una serie de irregularidades relacionadas a la Asociación Internacional de Boxeo que regía y manejaba este deporte.

Todo apunta a que la AIB, estaba inmiscuida en temas de corrupción y mal manejo financiero, por lo que el Comité Olímpico Internacional lo desconoció con lo que fueron descartados para Los Angeles, noticia que no cayó nada bien en todas las naciones, especialmente con los organizadores que tienen una gran tradición en lo que respecta al boxeo.

World Boxing, a un paso de ser reconocido totalmente y devolver al box a Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció de manera provisional este miércoles a World Boxing, como esa asociación que pasa a regir el boxeo en lo que al terreno amateur y olímpico se refiere.

La Junta Directiva del COI, considera que World Boxing, que agrupa a 78 federaciones nacionales de los cinco continentes, cumple con los requisitos deportivos y de gestión exigidos para cubrir la vacante dejada por IBA en la familia olímpica, informa la organización con sede en Lausana (Suiza) en su sitio web oficial.

Asociación Internacional de Boxeo, es desconocida

La IBA, presidida por el ruso Umar Kremlev desde 2020, fue inhabilitada formalmente por el COI en junio de 2023 al no adoptar medidas necesarias en materias de control de sus finanzas y la lucha contra la corrupción , aunque ya en 2019 le retiró provisionalmente el reconocimiento.

World Boxing, sigue tomando fuerza

Según el COI, el 62 por ciento de los peleadores y el 85 de los medallistas en los Juegos de París están afiliados a federaciones nacionales, miembros de World Boxing, creada en noviembre de 2023 ante la emergencia y la necesidad de tener un orden en donde además trabaja como uno de los más grandes promotores, Gennady Golovkin.

Se motiva aún más el posible regreso a Los Angeles, que ha puesto en marcha iniciativas para mejorar su método de gobernanza, incluidos un código ético y una normativa en materia de conflictos de intereses y anticorrupción y ha reconocido la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que invita a la transparencia.

World Boxing es bien vista, por la tramitación de la solicitud del estatus de signatario del Código Mundial Antidopaje, que ha sido aceptado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), y el haber implementado el contrato con la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), la organización independiente que gestionó el programa de París 2024.

Entre las federaciones que ya están afiliadas a World Boxing, están Estados Unidos una de las grandes promotoras al respecto, además de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, India, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán, Tailandia o Australia.

¿España, indeciso respecto a su inclusión a World Boxing?

Entre las federaciones nacional que no están, que aún no se están, destaca España, ligada a la IBA, lo que podría impactar negativamente en la participación de los boxeadores españoles en Los Ángeles 2028 en caso de que no rompa con esa asociación y se afilie a World Boxing.

CON INFORMACIÓN DE EFE