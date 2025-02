El ganador del Premio Oscar que este 2025 se subirá a un monoplaza de Fórmula 1

Brad Pitt, reconocido actor y ganador de dos premios Oscar, se prepara para su regreso a la pantalla grande con F1, una película ambientada en el mundo de la Fórmula 1 que llegará a los cines el 25 de junio de 2025. El actor de 61 años interpretará a Sonny Hayes, un piloto que, tras sufrir un grave accidente en la pista, decide retirarse del automovilismo por un tiempo. Sin embargo, con la ayuda de Ruben, personaje interpretado por Javier Bardem, Hayes emprenderá su regreso a las pistas en busca de redención.

Los Oscares de Brad Pitt

Pitt ha tenido una carrera destacada en Hollywood, obteniendo su primer premio Oscar en 2014 como productor de 12 años de esclavo, ganadora a Mejor Película. En 2020, volvió a recibir la estatuilla dorada, esta vez como Mejor Actor de Reparto, por su papel en Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Con F1, el actor buscará plasmar toda la emoción y adrenalina de la Fórmula 1 en una película que promete ser de las más esperadas de este año.

Los pilotos que han ganado el Gran Premio de México

La participación de Lewis Hamilton en la película de Brad Pitt

La película F1 no solo contará con la actuación estelar de Brad Pitt, sino que también tendrá la influencia de un auténtico referente del automovilismo: Lewis Hamilton . El siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 participa en el proyecto como productor y asesor, a través de su compañía Dawn Apollo Films, en colaboración con el reconocido productor Jerry Bruckheimer.

Hamilton ha expresado su entusiasmo por el proyecto y su compromiso para que la película refleje fielmente la esencia del automovilismo. “Queremos que a todos les encante y que realmente sientan que encapsulamos lo que es la esencia de este deporte. Ese es nuestro objetivo, y espero que podamos hacer que se sientan orgullosos”, comentó el piloto británico. Con su experiencia dentro de las pistas, se espera que F1 logre capturar la intensidad y emoción del deporte como nunca antes se ha visto en la gran pantalla.

