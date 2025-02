¿Traicionado?: Helmut Marko rompe el silencio sobre la supuesta salida de Verstappen

El futuro de Max Verstappen vuelve a estar en el ojo del huracán. Aunque el neerlandés tiene contrato con Red Bull Racing hasta 2028, los rumores sobre una posible salida no dejan de crecer. En las últimas horas, se ha especulado con que Aston Martin habría lanzado una oferta astronómica para arrebatarle a su piloto estrella a la escudería de Milton Keynes.

¿Mil millones de dólares por Verstappen?

Diversas fuentes apuntan a que Aston Martin estaría dispuesto a pagar la increíble cifra de mil millones de dólares por los servicios del tetracampeón del mundo. Sin embargo, tanto Verstappen como la directiva de Red Bull han restado importancia a estos rumores.

El propio Verstappen reconoció que sí ha tenido contacto con Aston Martin, pero no en el ámbito de la Fórmula 1, sino por su pasión por las carreras de GT3, donde la marca británica tiene presencia.

¿Un simple rumor o un plan de Aston Martin?

Helmut Marko, asesor de Red Bull, también se pronunció sobre esta supuesta oferta:

“Sabemos que Max ama las carreras de GT y que ha estado en contacto con Aston Martin por su equipo en esta categoría. No sería raro que hubiera algún interés, pero no creo que la oferta haya sido de mil millones de dólares. No sabemos con certeza si realmente se hizo una oferta, pero con alguien como (Adrian) Newey en el equipo, es lógico que al menos intenten seducir a Max”.

Red Bull confía en retener a su estrella

Por su parte, Christian Horner, jefe de Red Bull, minimizó las versiones que ponen a Verstappen fuera del equipo:

“Sé que hay que llenar páginas en invierno, pero mil millones de dólares por un piloto es una cantidad increíble. Creo que Max es muy feliz en nuestro entorno y sabe que aquí tiene la mejor plataforma para seguir ganando”.

Por ahora, todo indica que Verstappen seguirá siendo el líder absoluto de Red Bull. Sin embargo, en la Fórmula 1 nada está escrito y cualquier movimiento podría cambiar el futuro del tetracampeón. ¿Será Aston Martin el equipo que logre robarse a la gran estrella de la parrilla?