Futbolista de Rayados confiesa que no festejaría si anota ante Xolos

Se trata de Brandon Vázquez, quien fue formado en las fuerzas básicas del equipo fronterizo, antes de emigrar al futbol de la Major League Soccer (MLS) y posteriormente firmar con el Monterrey para este Clausura 2024.

El ‘Superman’ reveló que por este motivo, quizá no haría su tradicional celebración ya que considera que está regresando a casa, en donde se reencontrará con varios amigos.

“Va a ser muy lindo y claro, le tengo mucho amor a Tijuana por lo que me ayudó y el paso que me ha ayudado a tener, entonces no sé si voy a hacer (festejar), o sea, meter gol, si lo tengo en mente, si la ilusión de meter gol lo veo, ya me lo imagino, pero celebrar, no sé todavía”, dijo.

El paso de Vázquez por el conjunto de Tijuana

Cabe recordar que Brandon Vázquez estuvo en divisiones inferiores de los Xolos del 2014 al 2016, aunque nunca debutó con ellos en la LIGA BBVA MX y sólo tuvo participaciones en la Copa MX.

Ahora con los Rayados, el atacante mexicoamericano registra cuatro goles en los seis partidos de liga que ha disputado este semestre.

Vázquez habló sobre el campo de juego en Tijuana



Para el ‘Superman’ no habrá excusas por las condiciones peculiares del Estadio Caliente en el duelo de este miércoles en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

“Para mí jugar en campos artificiales, yo salí de Tijuana, entonces yo crecí jugando en esa cancha, jugando también en canchas artificiales por Estados Unidos, es algo que tenemos en mente y para mí en lo personal tengo mucha experiencia en eso y obviamente yo pienso que este equipo es para ser ganador”, explicó.

En el papel el Monterrey parte como claro favorito para este compromiso, al llegar en tercer lugar de la tabla con 18 puntos, en comparación con los Xolos que son antepenúltimos de la clasificación con apenas 4 unidades.

