Brasil vs Argentina alineaciones confirmadas del partido

Argentina vuelve a tener una cita con la historia. Lionel Messi y compañía jugarán su tercera final continental en los últimos cinco años, pero enfrente tienen al actual campeón del certamen, Brasil. En el legendario Estadio Maracaná ambas selecciones pelearán por la gloria de la Copa América, en punto de las 19:00 horas. Brasil vs Argentina un duelo que pasará a la historia.

La albiceleste viene de vencer a Colombia, pero el encuentro se les complicó de más, pues se fueron hasta la tanda de penaltis, donde su arquero, Emiliano Martínez, fue la figura que les dio el pase; por su parte, los verdeamarela derrotaron a Perú 1-0, en un duelo que dejaron mucho que desear.

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Estos son los 22 hombres que saltarán al campo

Argentina

Portero: Emiliano Martínez; defensas: Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; medios: Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez y Leandro Paredes; delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Brasil

Portero: Ederson; defensas: Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; medios: Casemiro, Fred, Éverton Ribeiro, Lucas Paquetá; delanteros: Richarlison y Neymar Jr.



Brasil vs Argentina últimos cinco enfrentamientos

La verdeamarela no ha caído contra la Selección de Argentina en los últimos cinco encuentros, suma tres triunfos y dos empates. De hecho son dos triunfos al hilo de Brasil, uno 3-0 y el otro 2-0.

El camino de Brasil hasta ahora ha sido casi perfecto. Debutó ante Venezuela a los que venció 3-0; en la segunda jornada golearon 4-0 a Perú; después les tocó descansar en la Jornada 3, para medirse ante Colombia en la cuarto con victoria de 2-0 y cerraron la Fase de Grupos con un empate 1-1 ante Ecuador. En cuartos de final derrotaron a Chile por la mínima y en semifinales a Perú, por el mismo resultado.

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En tanto, la Selección de Argentina inició su camino en la Copa América 2021 con un empate 1-1 ante Chile; luego vencieron 1-0 a Uruguay y a Paraguay; descansaron en la Fecha 4 y golearon a Bolivia 4-1 en el último partido de grupos. En cuartos le pasaron por encima a Ecuador (3-0) y en la antesala de la Gran Final se fueron hasta la instancia de penaltis, donde ganaron 3-2, gracias a la gran actuación de Martínez.

