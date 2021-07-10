¿Argentina o Brasil? Los pilotos de la Fórmula E eligen al campeón de la Copa América

El sábado se enfrentarán Brasil y Argentina en la final de la Copa América 2021 y los pilotos de la ABB FIA Fórmula E dieron su veredicto sobre quién gritará campeón en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la previa del E-Prix de Nueva York que tendrá dos carreras este fin de semana, sábado y domingo los pilotos de la Fórmula E opinaron sobre quién será el vencedor de este encuentro, y en su mayoría consideraron que los brasileños se consagrarán campeones en esta edición suigéneris, la cual no tuvo público en las gradas de los estadios por la pandemia ocasionada por el COVID19.

¡Los pilotos de la Fórmula E eligen campeón de la Copa América!



⚡E-Prix de Nueva York 🗽

🗓️ HOY 10 de julio, 3:20 PM

A través de 💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba y 📱nuestra App#FórmulaEXAzteca



👉🏼https://t.co/e3j5p9Rh6i pic.twitter.com/MfjwFfivaw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 10, 2021

Uno de los clásicos más apasionantes del fútbol mundial tendrá una nueva, y seguramente histórica, edición este sábado cuando Argentina y Brasil se enfrenten para definir al campeón de la Copa América 2021.

Tal vez quieras leer: Brasil vs Argentina alineaciones confirmadas del partido

Será un encuentro donde el equipo liderado por Neymar intentará alzar la copa como local por segunda edición consecutiva, pero los de Lionel Messi tienen hambre de triunfo para Argentina y con ello terminar con una sequía que data desde 1993, cuando derrotaron a la selección mexicana.

Finalmente, algunos pilotos intercedieron por Argentina, argumentando que el no ser favoritos les da algún tipo de ventaja para poder jugar con menos presión; además de que otros consideran que es algo que debe suceder para Lionel Messi se consagre como el mejor o uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mundial.

También podría interesarte: Lionel Messi podría superar a Pelé en la final de la Copa América 2021

Neymar calentó el duelo de la final ante Argentina

Tras conseguir el pase a la final de la Copa América 2021 ante Perú, el astro brasileño del París Saint Germain lanzó un mensaje para los argentinos, externando su deseo de enfrentarlos en el duelo por el campeonato y posteriormente para ganarles.

Brasil vs Argentina

Horas después, Argentina hizo realidad el deseo del ex jugador del FC Barcelona, ya que en penales derrotaron a Colombia con una soberbia actuación del guardameta Emiliano Martínez, quien detuvo tres lanzamientos desde los once pasos.