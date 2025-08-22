El brasileño del Real Madrid que podría llegar al Manchester City

El mercado de refuerzos podría dar un giro inesperado en las próximos días. De acuerdo con diversos medios internacionales, el Manchester City sigue prestando atención a la situación de Rodrygo Goes, pero todo depende de cualquier movimiento dependerá de que Savinho salga del equipo y se confirma su traspaso al Tottenham.

El cuadro citizen, que comenzó la temporada 2025/26 de la Premier League con una victoria contundente ante el Wolverhampton por marcador de 0-4, busca cerrar su plantel con un refuerzo de lujo. El brasileño, cuyo futuro en el Real Madrid parece estar cada vez más lejos y complicarse ante la abrumadora competencia con Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quien podría ser la pieza clave que complete el esquema táctico del entrenador Pep Guardiola.

Rodrygo juega cada vez menos en el Real Madrid

Por otro lado, el extremo del conjunto merengue formó parte de la convocatoria ante el Osasuna, en lo que fue el debut del equipo blanco en el Santiago Bernabéu, donde inició con victoria una nueva campaña en la que podrá desmostar su valía. Pese a que el brasileño no fue parte del XI inicial y tampoco ingresó, atraviesa un momento crucial para su carrera.

El delantero sudamericano, ha dejado en varias ocasiones que tiene un techo más alto para crecer, pero es claro que necesita más minutos en la capital española y que eso justamente podría escasear. El City, por su parte, ofrece un proyecto igual de consolidado donde su talento podría explotar al máximo en el futbol inglés.

Con el cierre del mercado de traspaso cada vez más cerca, todas las miradas están puestas en la situación de Savinho. Si el joven carioca firma con los Spurs, el camino para que Rodrygo llegue a la ciudad de Manchester estaría más despejado.

