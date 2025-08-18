Barcelona renueva a una de sus estrellas de la temporada pasada hasta el 2030

El FC Barcelona oficializó la renovación de Jules Koundé hasta el 30 de junio de 2030, un acuerdo que extiende el vínculo del defensa francés con el club catalán y se anuncia como una apuesta por la continuidad de su línea defensiva a medio plazo. El comunicado del club confirma que las partes han llegado a un entendimiento y que próximamente se formalizará el acto de firma con la presencia de la directiva.

¿Cuánto pagó el Barcelona por Jules Koundé en el 2022?

Koundé, de 26 años, aterrizó en el Camp Nou en 2022 procedente del Sevilla por una operación que rondó los 50 millones de euros, y desde entonces se ha consolidado como pieza clave en la zaga. Su adaptación al equipo y su polivalencia puede actuar como central o lateral derecho fueron argumentos principales en las negociaciones para prolongar su contrato.

Técnicamente, la continuidad de Koundé ofrece a Hansi Flick y al cuerpo técnico la garantía de contar con un jugador físico, rápido en la recuperación y con buenas prestaciones en la salida de balón; características que se mostraron decisivas en la pasada temporada y que contribuyeron al doblete nacional logrado por el equipo. Varios análisis y recuentos de minutos y estadísticas destacan su rendimiento y su capacidad para integrarse en el estilo de juego azulgrana.

¿Por qué al Sevilla le conviene la renovación de Jules Koundé con el Barcelona?

Más allá del campo, la renovación tiene implicaciones deportivas y administrativas, fuentes indican que el acuerdo facilita la inscripción de nuevos fichajes por parte del Barça para la presente temporada, una maniobra relevante en el contexto del límite salarial y los plazos de registro ante LaLiga . Además, la continuidad de Koundé genera efectos en acuerdos económicos ligados a su traspaso original, de los cuales el Sevilla podría seguir percibiendo variables en función del número de partidos disputados.

El propio jugador, según medios, mostró satisfacción por la decisión y reiteró su compromiso con el proyecto barcelonista; alegó sentirse cómodo en el club y con la ambición de pelear por títulos cada curso, lo que casa con la intención del club de blindar a futbolistas jóvenes y con proyección a largo plazo. Para la dirección deportiva, asegurar a Koundé supone también reducir el ruido de mercado alrededor de una de sus piezas más cotizadas y mantener la columna vertebral del equipo.

