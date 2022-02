Los Bravos pretenden aprovechar el arranque ‘tibio’ de las Chivas

Los Bravos del FC Juárez están en la fase final de su preparación para encarar a las Chivas en partido de la Jornada 4 en la Liga BBVA MX . Uno de los nuevos rostros en la institución fronteriza, Cándido Ramírez, habló sobre como trabajaron durante la fecha FIFA de cara al importante partido.

“Creo que hicimos una buena preparación la semana pasada. Es un partido muy atractivo, muy bueno, nosotros estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer. Siempre encaramos los partidos en busca de sacar los 3 puntos, y más ahora que estamos en nuestra casa”, dijo Cándido, en la conferencia de prensa.

Cándido Ramírez debutó en la máxima categoría del futbol mexicano con Santos Laguna, pero también ha militado en otros clubes como Pumas, Atlas, Monterrey y Mazatlán, sin embargo, su presente es con los Bravos y él no se olvida de agradecer por la oportunidad.

“Muy agradecido con la institución, con ‘Tuca’, con toda la gente que me dio la oportunidad de llegar acá, con el recibimiento que he tenido por parte de los compañeros y que me han arropado de la mejor manera. Me siento con mucho compromiso, tengo que entregarme al máximo donde me toque estar”, señaló el mediocampista de los Bravos.

Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico de los Bravos, tiene fama de ser uno de los más exigentes con el trabajo táctico y Cándido se ha ido adaptando a la idea que el timonel quiere imponer en la institución fronteriza. Sabe que el esfuerzo colectivo rinde frutos en lo individual.

“Si toca defender, hacer ese esfuerzo que el equipo necesita y a la hora de atacar estar todavía mejor, estar en donde el equipo lo requiera”, declaró Cándido.

La playera de Juan Gabriel

Los Bravos podrán utilizar la playera conmemorativa para el “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, ante las Chivas y Cándido Ramírez reconoció que es un honor portar la nueva piel, de edición especial, de la institución.

“Mucho orgullo, el traer un uniforme como este es algo muy bonito, muy padre. El rendir un homenaje a alguien tan importante es algo muy bonito que ahora nos toca representar. Portarlo de la mejor manera, con mucha pasión, con mucha determinación”, señaló el futbolista del FC Juárez.

Recuerde que el FC Juárez se enfrenta a la Chivas el sábado.