Brenda Vega, jugadora de Necaxa Femenil, sufre fractura de mandíbula tras balonazo en el rostro

Las lesiones están a la orden del día y resulta curioso que algo que realmente ocurre de manera constante entre las futbolistas profesionales, genere un daño severo. En este caso, Brenda Vega fue la jugadora que se llevó un balonazo en el rostro. Lamentablemente el cuerpo médico de las de Aguascalientes confirmaron una lesión y se perderá algunas fechas del campeonato mexicano. ¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad?

¿Qué le pasó a Brenda Vega en la Liga BBVA MX Femenil?

La ex jugadora del equipo mexiquense arribó al club de Necaxa para la presente temporada y se convirtió en uno de los elementos importantes de los once titulares. Sin embargo, el conjunto de Aguascalientes tendrá un periodo en el que no contará con este elemento por una fractura en el rostro. Esto ocurrió en el encuentro entre las centellas y las Xolas de Tijuana.

Tras recibir el impacto en el rostro el encuentro se detuvo y se aplicó el protocolo de conmoción de la liga. Con ello, salió de la cancha y no pudo impedir que su equipo cayera por la mínima en campo de las fronterizas. Y para lamento de los fanáticos de la jugadora y del estratega, estará fuera unos días por este impacto en la cara.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Brenda Vega?

Tras ser llevada de inmediato a valoración por parte del cuerpo técnico de Necaxa, se realizaron los estudios y se confirmó un esguince cervical grado 2. El reporte también indicó que según la tomografía no hay indicios de conmoción. Con esto se confirmó que Brenda Vega está fuera de peligro y con la recuperación iniciada.

Sin embargo, no podrá estar en actividades alrededor de 7 a 10 días, dependiendo de cómo vaya mejorando y conforme a la evaluación del cuerpo médico. Entonces, seguramente serán dos fechas las que se pierda con el equipo, esto cuando enfrenten a Santos y Puebla.

