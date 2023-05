La marca que podría romper Brian Lozano en el Clausura 2023

Los Rojinegros del Atlas se miden al Atlético de San Luis en la última jornada de la fase regular del Clausura 2023 luego de sumar 11 puntos en los últimos cinco juegos y ser el equipo más constante el cierre del certamen. Uno de los hombre clave en el actual torneo ha sido Brian Lozano, refuerzo que llegó esta campaña a los Zorros y podría romper una marca.

Brian Lozano, podría romper la marca de Daniel Ludeña cómo máximo anotador de tiros libres en un torneo. La marca del “Hachita” ya fue igualada con cinco goles en la fase regular. En el Clausura 2023, el “Huevo” llego a dianas a balón parado, dos frente a Puebla, una en contra de América, una frente a Pumas y la última fue en contra de los Rayos del Necaxa.

De convertir un gol más frente al Atlético de San Luis en la última jornada de la fase regular, Lozano estaría igualando la marca del argentino en el fútbol mexicano, aunque Ludueña en aquella campaña convirtió dos tantos más en la Liguilla, posibilidad que tendría el uruguayo si Atlas avanza más allá de la reclasificación.

Benjamín Mora sueña con dirigir la Selección Mexicana

Los Rojinegros del Atlas se preparan de cara al cierre del Clausura 2023 y buscan el pase a la reclasificación del futbol mexicano. Los “Zorros” buscarán su pase ante Necaxa y Atlético de San Luis en las últimas dos fechas del certamen y tras la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, Benjamín Mora se jugará su permanencia con los tapatíos en el cierre de la Liga BBVA MX.

Benjamín Mora ha tenido un rendimiento irregular como técnico del Atlas; sin embargo, busca remotar una racha positiva con los Rojinegros y ¿por qué no? Sueña con seguir los pasos de Diego Cocca, ahora técnico nacional y en algún momento aspirar a ser el entrenador del banquillo nacional.

“Qué bueno que no es broma porque es un tema importante yo no dejo de tener sueños, nadie me puede quitar el sueño que con preparación pueda aspirar a algo así, yo dije que voy a seguir los pasos de Diego Cocca, es una cuestión de tiempo, de mi rol, función como entrenador, si damos resultados en Atlas, nos acercamos más a la probabilidad de en algún momento algo así, hoy estamos para ayudar a Diego, que dejó un gran legado en Atlas, nos agarramos de ahí y ayudar a Diego es la prioridad, esa silla es muy complicada, hay muchas críticas y es de resultados, pero tenemos que entender que el proceso es a tiempo, no se puede de la noche a la mañana”, mencionó el entrenador.