Ronaldo Cisneros quiere ser el ‘Alan Pulido’ de Chivas en la liguilla

Ronaldo Cisneros, anotador del gol del triunfo de Chivas ante Cruz Azul, quiere de una vez por todas establecerse como el delantero titular del Rebaño Sagrado. El nacido en Torreón ha salido y regresado al club tapatío en tres oportunidades, pero quiere que esta sea la vencida.

De cara a la liguilla, Cisneros quiere emular lo que hizo Alan Pulido en la fase final del Clausura 2017 cuando los rojiblancos alzaron el título. Pulido marcó un gol en el partido de ida y uno más en el partido de vuelta de la gran final contra Tigres.

“Incluso antes de que llegara a Chivas, lo seguía bastante en su paso por Tigres, en Grecia, y ojalá que me toque hacer un papel como el que hizo él. Es alguien que ya tiene su nombre en la historia de este club con títulos, título de goleo y ojalá que algún día me toque estar ahí en la historia del club y que mejor con un título este torneo que estamos bastante bien” dijo en exclusiva con Azteca Deportes.

Chivas atraviesa un presente excepcional

Chivas está a un triunfo de igualar los 34 puntos, que han sido el máximo puntaje alcanzado por el equipo en la historia de torneos cortos. El atacante rojiblanco sabe que en lo anímico ayuda alcanzar marcas, pero no son suficientes en un equipo con la grandeza del Guadalajara.

“Ganando el sábado lo tomaremos como motivación simplemente, conocemos bien nuestra liga y sabemos que hacer un buen torneo no te reditúa nada. La liguilla es cuando realmente se tienen que conseguir las cosas importantes, la afición espera un título, no espera la mejor temporada en torneos cortos. Cuando empieza el torneo no se habla de que esperamos tener la mejor temporada en puntos, se habla de que esperamos se gane el título” finalizó Cisneros.

En el Clausura 2023, Ronaldo es el centro delantero que más minutos tiene en el torneo con Veljko Paunovic. Acumula 842 minutos de juego, mientras que Daniel Ríos tiene 519 y ‘Tepa’ González apenas 256. Cisneros ha marcado dos goles y una asistencia en su regreso a Guadalajara.